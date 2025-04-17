Altın fiyatlarındaki tırmanış sürerken gözler, bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından yeniden piyasalara çevrildi. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

1 /8 Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yılbaşından bu yana kâr payı yüzde 38'i geçen gram altın güne yeni bir rekorla başlamıştı.

2 /8 Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalarda son durum ne oldu?

3 /8 Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...



4 /8 İşte Merkez Bankası kararı sonrası güncel altın fiyatları...

5 /8 Has altın satış fiyatı 4 bin 130 TL, alış fiyatı 4 bin 112 TL





6 /8 Gram altın satış fiyatı 4 bin 150 TL, alış fiyatı 4 bin 95 TL



7 /8 Çeyrek altın satış fiyatı 6 bin 773 TL, alış fiyatı 6 bin 706 TL

