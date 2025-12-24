Altın yatırımcısına '5 haneli' müjde, ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş 2026 planını ifşa etti: O tarihte her şey değişecek

Altın fiyatları 46 yılın zirvesini test ederken İslam Memiş’ten ezber bozan bir çıkış geldi. Elindeki altını bozdurup ev veya araba almak isteyenleri "2026’da üzülmeyin" diyerek uyaran Memiş, takvimi işaret etti. Rekor yükselişlerin yerini durağanlığa bırakacağı tarihi açıklayan uzman isim, "O tarihte gerçek varlıklara dönün" diyerek yatırımcıya yeni yol haritasını çizdi. İşte Memiş'in 5 haneli rakam tahmini ve "strateji değiştirin" dediği o kritik dönem...
TGRT Haber canlı yayınına katılan uzman isim, piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Yılın son virajında yeniden yükseliş trendine giren altın ve gümüş fiyatlarına dikkat çeken Memiş, 2026 yılı için dikkat çeken bir yol haritası çizdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen uzman isim, ons ve gram altında beklediği yeni zirveleri sıraladı.
TARİHİ ZİRVE VE YÜKSELİŞİN NEDENİ
Altının yeni haftaya ve yıl sonuna yükselişle girdiğini belirten Memiş, ons altının 1979 yılından bu yana, yani son 46 yılın zirvesi olan 4.400 dolar seviyesini aştığını vurguladı. Uluslararası piyasalarda 4.414 dolar seviyelerinin görüldüğünü, gram altının ise 6.112 lira bandında seyrettiğini ifade eden Memiş, bu agresif yükselişin nedenlerini şu sözlerle açıkladı:
"Amerika ve Avrupa'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri tatil, dolayısıyla kısa bir hafta yaşanıyor. Büyük tüccarlar riske girmek istemiyor ve korunma amaçlı alım yapıyor. Merkez bankalarının fiziki talebi de devam edince, yılın yükselişle tamamlanması kaçınılmaz görünüyor."
2026 YILININ İLK YARISINDA HEDEF 5 HANELİ RAKAMLAR
Memiş, 2026 yılına dair beklentilerini de paylaştı. Yükseliş trendinin 2026'nın ilk yarısında, yani Haziran ayına kadar devam edeceğini öngören Memiş, ons altın için 4.800-4.880 dolar aralığını işaret etti. Gram altın tarafında ise beklenti çok daha yüksek:
"Gram altında 8.000 lira ve belki de 5 haneli rakamlar sürpriz olmayacak. Ancak bu yükseliş trendi yılın ilk yarısı için geçerli. Yılın ikinci yarısında ise daha durağan bir fiyatlama ile karşılaşacağız."
EV ARABA ALACAKLAR İÇİN KRİTİK RAKAM
İslam Memiş, elindeki altını bozdurup gayrimenkul veya otomobil almayı planlayan vatandaşlar için de 2026 stratejisini açıkladı. Agresif yükselişlerin sürekli devam etmesini beklemediğini belirten Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:
"Ev veya araba alacaklar, altın birikimlerine yönelik planlarını 2026'ya göre yapmalı. Yılın ilk yarısına kadar beklenebilir ancak ikinci yarı, artık 'gerçek varlıklar' satın almak için hamle yapılacak bir dönem olacak. 2026'ya bu gözle bakmak lazım."
GÜMÜŞTE ŞAMPİYONLUK
Altının yanı sıra gümüşü de değerlendiren Memiş, gümüşün 2025 yılının tartışmasız şampiyonu olduğunu vurguladı. Gram bazında %180, ons bazında ise %140 getiri sağlayan gümüşün, yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü belirten Memiş, önümüzdeki dönem hedeflerini ise şöyle sıraladı:
"Gümüş olanlar kazandı. Önümüzdeki yıllarda onsta 75 dolar, gram tarafında ise 120 lira seviyeleri radarımızda olacak. Yılın ilk yarısında bu yükseliş beklentim devam ediyor."