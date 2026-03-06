Altın yatırımcısına acil hafta sonu uyarısı! İslam Memiş 'sakın açıkta kalmayın' dedi ve o ihtimali açıkladı...

Küresel piyasalardaki jeopolitik sarsıntılar, altın fiyatları üzerinde sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Hafta başında savaş endişesiyle zirveyi zorlayan altın şimdilerde yönünü bulmaya çalışıyor. Pazartesi sabahı gram altının 8.120 TL seviyelerine kadar tırmanmasının ardından yaşanan kar satışlarıyla fiyatlar 7.420 TL bandına çekildi. Aynı süreçte ons altın da 5.420 dolardan 5.120 dolara inerek yaklaşık 300 dolarlık sert bir fren yaptı. Peki, piyasalardaki bu geri çekilme kalıcı bir düşüş mü, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılar için bu karmaşık tabloyu netleştirdi.