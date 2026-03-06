Altın yatırımcısına acil hafta sonu uyarısı! İslam Memiş 'sakın açıkta kalmayın' dedi ve o ihtimali açıkladı...

Altın piyasasında nefesler tutuldu! Jeopolitik gerilimler ve doların küresel baskısıyla yön arayan altın fiyatlarında 'fırtına öncesi sessizlik' yaşanıyor. Gram altın 7.420 TL seviyelerine çekilirken, yatırımcının aklındaki "Düşüş sürecek mi, yoksa bu bir alım fırsatı mı?" sorusuna Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı bir yanıt geldi. İşte Memiş'in yatırımcıya "Panik yapmayın" uyarısı ve piyasaları sarsacak savaş sonrası altın tahmini...
Küresel piyasalardaki jeopolitik sarsıntılar, altın fiyatları üzerinde sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Hafta başında savaş endişesiyle zirveyi zorlayan altın şimdilerde yönünü bulmaya çalışıyor. Pazartesi sabahı gram altının 8.120 TL seviyelerine kadar tırmanmasının ardından yaşanan kar satışlarıyla fiyatlar 7.420 TL bandına çekildi. Aynı süreçte ons altın da 5.420 dolardan 5.120 dolara inerek yaklaşık 300 dolarlık sert bir fren yaptı. Peki, piyasalardaki bu geri çekilme kalıcı bir düşüş mü, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi? Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılar için bu karmaşık tabloyu netleştirdi.
ALTIN NEDEN FREN YAPTI?
CNN canlı yayınında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, piyasanın aslında bir nefes alma molasında olduğunun altını çiziyor. Usta analist, mevcut durumu şu sözleriyle özetliyor:
“Altın fiyatları çok gerilemedi, stabil bir seyir var. Gün içindeki dalgalanmalar 200–300 dolar civarında. Dün akşam 5.060 dolar olan ons altın, sabah 5.160 dolara yükseldi. Şu anda bir dinlenme süreci yaşıyoruz.”
SAVAŞ BİTİNCE ALTINI NELER BEKLİYOR?
Küresel krizlerin altın üzerindeki tarihi etkilerini yakından takip eden piyasa uzmanları, jeopolitik risklerin azaldığı dönemlerde sarı metalin sergilediği yukarı yönlü reflekse dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamının fiyatlar üzerindeki etkisini analiz eden İslam Memiş, yatırımcıları kesinlikle paniğe kapılmamaları konusunda uyararak gelecekteki olası senaryolara ışık tutuyor. Memiş, düşüşlerin birer fırsat olduğuna dikkat çekerek şu kritik değerlendirmeyi yapıyor:
“2025’teki İsrail-Amerika-İran çatışmalarında altın fiyatları savaş sırasında gerilemiş, savaş bitince tekrar yükselmişti. Şu anda da beklenti satın alındığı için savaş sona erdiğinde altın tarafında yükseliş görebiliriz. Bu dinlenmenin ve gerilemenin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yatırımcılar panik yapmasın; düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”
SÜRPRİZLERE GEBE BİR HAFTA SONU
Gram altının 7.420 TL, ons altının ise 5.100 dolar civarında seyrettiği bu günlerde, petrol fiyatlarının 84 dolar gibi yüksek bir seviyede tutunması küresel tedirginliğin tam anlamıyla bitmediğine işaret ediyor.
Bu noktada İslam Memiş, “Genel olarak fiyatlar gergin” tespitiyle tablonun ciddiyetini ortaya koyarken, hafta sonu yaşanabilecek olası sürpriz gelişmelere karşı da yatırımcıyı uyarıyor. Piyasaların kapalı olduğu günlerde haber akışının aniden hızlanabileceğine vurgu yapan Memiş, hayati önem taşıyan şu tavsiyede bulunuyor:
“Hafta sonları çatışmaların arttığı dönemlerdir, birçok haber akışına maruz kalıyoruz ama piyasa kapalı olduğu için yatırımcı aksiyon alamıyor. Bu nedenle hafta sonuna açıkta girmemek önemli.”