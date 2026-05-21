Araba sahibi olanlar dikkat! Bu işaretler hayati önem niteliği taşıyor

Gösterge panelindeki semboller, sürücü ile araç arasındaki en önemli iletişim araçlarından biridir. Yakıt göstergesinin yanındaki küçük ok işareti, depo kapağının hangi tarafta olduğunu göstererek sürücülere pratik bir avantaj sağlar. Ancak bazı semboller yalnızca bilgilendirme değil, aynı zamanda ciddi uyarılar içerir. Direksiyon simgesinin yanması, direksiyon sisteminde bir arıza olduğunu gösterebilir. Bu durum özellikle yüksek hızlarda risk oluşturabilir. İşte gösterge panelindeki sembollerin anlamları
Sürüş sırasında aniden yanan bir uyarı ışığı, aracınızın size verdiği en önemli mesajlardan biri olabilir. Gösterge panelindeki sembollerin anlamını bilmek, hem güvenliğinizi artırıyor hem de büyük masrafların önüne geçebiliyor.
1. Ön Sis Farı Uyarısı
Aracın ön sis farlarının açık olduğunu gösterir. Sis farları, sadece yoğun sis, kar veya yağmurda kullanılır. Bu şartlar dışında sis farı kullanımı yasaktır ve diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kazalara yol açabilir.
2. Hidrolik Direksiyon Uyarısı
Aracın direksiyon destek sisteminde (hidrolik veya elektrikli) bir arıza veya düşük direksiyon hidrolik sıvısı olduğunu gösterir.
Direksiyonun sertleşmesine neden olan bu durum, güvenli sürüşü tehlikeye atabilir. Işık yanarsa, aracı güvenli bir şekilde durdurmak ve sıvı seviyesini kontrol etmek önemlidir.
3. Arka Sis Farı Uyarısı
Aracın arka sis farlarının açık olduğunu gösterir. Sis farları, sadece yoğun sis, kar veya yağmurda kullanılır. Bu şartlar dışında sis farı kullanımı yasaktır ve diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kazalara yol açabilir.
4. Düşük Yıkama Sıvısı Uyarısı
Aracın cam silecek suyunun azaldığını veya bittiğini gösterir. Bu uyarı, görüş güvenliği için cam suyunun tamamlanması gerektiğini belirtir ve depoya uygun silecek suyu eklenerek giderilebilir.
5. Fren Balata Uyarısı
Aracın fren balatalarının aşındığını ve güvenli sürüş için değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu ikaz, balataların ömrünün sonuna yaklaştığını veya bittiğini belirtir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir servise başvurulmalı ve balata/disk kontrolleri yapılmalıdır.
6. Seyir Kontrolü Açık Uyarısı
Hız sabitleyici sistemin aktif olduğunu gösterir. Hızınızın sabitlendiğini ve ayağınızı gazdan çekebileceğinizi belirtir. Bir arıza değil, bilgilendirme lambasıdır. Bu özellik, uzun yollarda sürüş konforu sağlar.
7. Yön Göstergeleri
Aracın sağa veya sola döneceğini diğer sürücülere bildiren sinyal sistemidir. Gösterge panelinde görülen ok şeklindeki ışıklar, bu sinyallerin aktif olduğunu gösterir.
Bu ışıkların sürekli yanması veya çok hızlı yanıp sönmesi, genellikle patlak bir ampul, arızalı bir sigorta veya elektriksel bir soruna işaret eder. Bu durumda sinyal ampulleri ve sigortaları kontrol ettirilmelidir.
8. Yağmur ve Işık Sensörü Uyarısı
Genellikle sileceklerin veya farların otomatik çalışma sisteminde (kızılötesi jel ped, sensör arızası veya kir) bir sorun olduğunu gösterir. Ön camdaki sensör bölgesinin kirlenmesi, jel pedin kuruması veya elektronik bir arıza nedeniyle silecekler çalışmayabilir veya farlar otomatik yanmayabilir.
9. Kış Modu Uyarısı
Genellikle buzlu/kaygan yollarda çekişi artırmak ve patinajı önlemek için devreye giren, gaz tepkisini yumuşatıp vites değişimlerini ayarlayan bir sürüş desteğidir. Bu mod, karlı yollarda daha güvenli kalkış ve sürüş sağlar.
10. Bilgi İkaz Lambası
Araçtaki motor, fren, yağ veya lastik basıncı gibi önemli sistemlerdeki olası arızaları, bakım zamanlarını veya güncel durumları sürücüye bildirir. Genelde araç çalıştırıldığında yanıp söner. Ancak sürüş sırasında kalıcı yanarsa kontrol edilmesi gereken bir durum olduğuna işaret eder.
11. Dizel Motor Ön Isıtma Uyarısı
Motorun çalışmadan önce kızdırma bujileriyle ısıtıldığını gösterir. Özellikle soğuk havalarda dizel motorun daha kolay çalışmasını sağlar.
Ancak bu uyarı motor çalıştıktan sonra yanmaya devam ederse veya seyir halinde yanıp sönerse, kızdırma bujilerinde veya rölesinde arıza olduğunu gösterir.
12. Don Uyarısı
Dış ortam sıcaklığının buzlanma seviyesine yaklaştığını (genelde +3°C ve altı) ve yolda gizli buz oluşabileceğini bildirir. Sürücüyü yavaşlamaya ve ani fren/direksiyon hareketlerinden kaçınmaya teşvik eder.
14. Anahtar Araç İçinde Değil Uyarısı
Anahtarsız çalıştırma sistemli araçlarda ‘’anahtar bulunamadı’’ veya immobilizer uyarısı, genellikle kumandanın araç tarafından algılanamadığını gösterir. En yaygın nedenler zayıf/bitmiş anahtar pili, çevresel sinyal girişimleri veya immobilizer sistemindeki algılama hatası olarak sıralanır.
Anahtar pilini değiştirmek, anahtarı start/stop düğmesine yaklaştırmak veya yedek anahtarı denemek gerekir.
15. Anahtarlık Pil Düşük Uyarısı
Aracın akıllı anahtarındaki pilin zayıfladığını ve yakında biteceğini gösterir. Uyarı ekranda sürekli kalıyorsa, yeni pilin markasız/eski olmasından veya yanlış takılmasından kaynaklanabilir. Kaliteli bir pil ile değiştirmek ve anahtar tuşlarına birkaç kez basmak gerekir.
16. Mesafe Uyarısı
Araçların önlerindeki diğer araçlarla güvenli takip mesafesini korumadığı durumlarda sürücüyü görsel veya sesli olarak bilgilendiren güvenlik sistemidir. Genellikle 30 km/saat üzerindeki hızlarda devreye girer. Radarlar yardımıyla zaman aralığını ölçer. Güvenli mesafenin altına düşüldüğünde çarpışmaları önlemek için sürücüyü uyarır.
17. Debriyaj Pedalına Basın Uyarısı
Manuel araçlarda motoru çalıştırmak için debriyaja basmanız gerektiğini belirtir. Bu uyarı sürekli çıkıyorsa debriyaj müşürü (sensörü) arızalı olabilir.
18. Fren Pedalına Basın Uyarısı
Otomatik ve yarı otomatik araçlarda motoru çalıştırmak, vites değiştirmek veya elektronik park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalına basılması gerektiğini bildirir. Bu uyarı aynı zamanda fren müşürü arızası, düşük fren hidroliği veya sistemdeki anlık bir sensör hatasından da kaynaklanabilir.
19. Direksiyon Kilidi Uyarısı
Aracın hırsızlığa karşı koruma mekanizmasının aktif olduğunu veya bir arıza (mekanik/elektronik) bulunduğunu gösterir. Genellikle anahtar dönmez, direksiyon sertleşir ve araç çalışmaz.
Sarı ışık, genellikle direksiyonun kilitli olduğunu veya sistemde anlık bir takılma olduğunu belirtir. Kırmızı ışık, direksiyon kilit sisteminde ciddi bir arıza olduğunu ve aracın çalışmayacağını gösterir.
20. Uzun Far Uyarısı
Uzun huzmeli farların açık olduğunu gösterir. Bu ışık, karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmemek için şehir içi veya aydınlık alanlarda farların kapatılması gerektiğini hatırlatır.
Bu bir arıza değil, bilgilendirme amaçlı bir göstergedir.
21. Düşük Lastik Basıncı Uyarısı
Lastiklerden birinin veya birkaçının hava basıncının olması gereken seviyenin altına düştüğünü gösterir. Yakıt tüketimini artırır, fren mesafesini uzatır, yol tutuşunu zayıflatır ve lastiklerin omuz kısımlarının hızla aşınmasına neden olur. Isı birikimi nedeniyle patlama riskini artıran bu durum, güvenlik için ciddi bir tehdittir.
Lastikler, sürücü kapısının direğindeki etikette yazan veya araç el kitabında belirtilen değerlere göre, tercihen soğukken kontrol edilmeli ve doğru seviyeye getirilmelidir.
22. Yan Işık Bilgisi
Aracın park lambalarının (yan ışıklar) açık olduğunu gösterir. Bu bir arıza değil, bilgilendirme amaçlı bir göstergedir.