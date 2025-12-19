Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni rakam için geri sayım

07:4619/12/2025, Cuma
Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını tamamlayarak verilerin değerlendirilmesi aşamasına geçti.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 12 Aralık'ta başlayan yeni yılın asgari ücretini belirleme süreci, tarafların görüş ve talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak rakamı netleştirmek için yoğun bir mesai yürütüyor.


Komisyonun şimdiye kadar gerçekleştirdiği toplantılarda öne çıkan en kritik başlık, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve gerçekleşen enflasyon verileri oldu.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin başından bu yana "çalışanların satın alma gücünü koruma" ve "enflasyona ezdirmeme" vurgusu yaparken; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.


Gözler üçüncü toplantıda


Yeni asgari ücret için süreç işlerken gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında. Nihai kararın, Aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

"Enflasyona ezdirmeme ilkesi" vurgusu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun dünkü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz hem de işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum."


Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira


Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


