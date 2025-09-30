Askerlerin 'başını ağrıtan' dronlara sivil alanlara özgü çözüm geliştirildi: Pilot bölgede deneniyor

Her ne kadar anti-dron sistemleri asker alanında kullanılıyor gibi görünse de risklerin artık sivil alana da sıçradığına işaret eden Aslan, şöyle konuştu:





"Özellikle havalimanı güvenlikleri konusu son zamanlara dikkati çekmeye başladı. Askeri alanlarda üs bölgelerine ya da farklı konjonktürel yapılara saldırılar daha farklı şekillerde olurken sivil havacılığı tehdit eden durumlar çok daha farklı şekilde olmaya başladı. Normal bir sivil uçuş, herhangi bir hobi uçuşu, habercilik niteliğindeki çalışma, düğün çekimleri bile tehdit olmaya başladı. Tüm bu faaliyetlerin havacılık şirketi açısından bambaşka bir önemi var. Çünkü böyle bir tehdit oluşması durumunda mecburen uçuşlar iptal edilmek durumunda kalınıyor. İptaller çok ciddi maddi zararlara yol açıyor. Maddiyatın dışında insanların zamanı da kıymetli. Uçuş aksamalarından kaynaklı ciddi sorunlar da yaşanıyor."