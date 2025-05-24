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At ve eşek eti satmışlar: Bakanlık firmaları tek tek ifşa etti

At ve eşek eti satmışlar: Bakanlık firmaları tek tek ifşa etti

13:4424/05/2025, суббота
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaların listesini güncelledi. Son olarak, iki ilde bazı firmaların vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti sattığı tespit edildi. Bakanlık, hileli gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Son olarak paylaşılan hileli ürünler listesi ile tüketiciler tedirgin oldu.

Bakanlık, 23 Mayıs’ta yayımladığı güncel listede, halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri ve sorumlu firmaları kamuoyuyla paylaştı.

Denetimler sonucunda elde edilen bulgular, "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı listede toplandı.

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Uygunsuzlukların en dikkat çekenlerinden biri Adana'da tespit edildi. Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Can Et" adlı işletmenin, dana eti etiketiyle satışa sunduğu ürünlerde at ve eşek eti bulunduğu belirlendi.

Benzer bir durum Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de ortaya çıktı. "Aydın Catering" isimli yemek firmasında yapılan analizlerde, kıymada at ve eşek eti ile kanatlı eti tespit edildi.



Bakanlığın açıkladığı listede sadece kırmızı et değil, lahmacun ve döner gibi hazır gıda ürünlerinde de yanıltıcı uygulamalar dikkat çekti. Bazı firmaların lahmacun iç harcında kanatlı eti kullanarak, tüketiciyi bilgilendirmeden farklı türde et kullandığı ortaya çıktı.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#taklit ve tağşiş listesi
#Hileli ürünler listesi
#hileli gıdalar
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