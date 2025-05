Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Uygunsuzlukların en dikkat çekenlerinden biri Adana'da tespit edildi. Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Can Et" adlı işletmenin, dana eti etiketiyle satışa sunduğu ürünlerde at ve eşek eti bulunduğu belirlendi.

Benzer bir durum Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de ortaya çıktı. "Aydın Catering" isimli yemek firmasında yapılan analizlerde, kıymada at ve eşek eti ile kanatlı eti tespit edildi.