Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 olurken, otomobil satışları da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 gerilemeyle 76 bin 21 olarak kayıtlara geçti.



