Bahri'ye rekor fiyat: 1 ton 190 kilogramlık kurbanlık boğa yeni sahibini buldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besici Harun Karabaş'ın özenle yetiştirdiği 1 ton 190 kilogram ağırlığındaki simental cinsi kurbanlık boğa, sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liraya yeni sahibinin oldu.
İlçede hayvancılık yapan Harun Karabaş, "Bahri" ismini verdiği ve özenle yetiştirdiği boğasını bir süre önce satışa çıkardı.
Besici Karabaş, boğayı çok iyi beslediklerini söyledi.
İlçenin en ağır hayvanlarından birini sattıklarını belirten Karabaş, "Bu hayvana ve diğerlerine çok emek verdik. Alıcısına hayırlı olsun." dedi.
704 kiloluk dana için dakikalarca pazarlık yaptılar
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kurulan hayvan pazarında, 704 kilogram ağırlığındaki kurbanlık dana uzun süren pazarlıklar sonucu 340 bin liraya alıcı buldu.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Mudurnu’daki hayvan pazarında hareketlilik artmaya başladı. Bayram hazırlıklarını erken tamamlamak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazarın yolunu tutarak yoğunluk oluşturdu.
Alıcılar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda, en çok ilgiyi 704 kilogramlık dana gördü. Pazarın en büyük hayvanı olan kurbanlık için alıcı ile iki besici arasında dakikalarca süren kıyasıya pazarlık yaşandı.
Pazarlık esnasında besicinin alıcıyı ikna etmek için sarf ettiği, "Verimli dana bu abi, işkembe kalmamış" sözleri çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Etraftakilerin merakla izlediği uzun pazarlık sürecinin ardından taraflar 340 bin lirada el sıkışarak anlaştı.
1 ton 100 kilogramlık tosun pazarın gözdesi oldu
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çeşitli illerden Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kurulan hayvan pazarına gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa sundu.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında bayram mesaisi başladı. Pazarın gözdesi 1 ton 100 kilogramlık ağırlığındaki büyükbaş oldu. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların görücüye çıktığı pazarda besiciler alıcılarını beklerken, heybetiyle pazarın gözdesi tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşan bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan pazar esnafı, bütçelerine uygun kurbanlık arayan vatandaşları bekliyor.
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Erzincan’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.
Kurban Bayramı öncesi işleri artan Erzincanlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.