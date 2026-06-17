Barış akaryakıta yaradı: Üç günde üçüncü indirim müjdesi geldi İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Üç günde üçüncü indirim müjdesi





Küresel piyasalardaki barış rüzgarının pompa fiyatlarına en belirgin yansıması motorin grubunda yaşanıyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, 18 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk güçlü bir fiyat indirimi daha bekleniyor. Ancak devrede olan Eşel Mobil Sistemi kuralları gereği, bu yüksek tutarlı indirimin pompa satış fiyatlarına net yansıması 46 kuruş seviyesinde gerçekleşecek.





Gece yarısı devreye girecek olan bu değişiklik, motorin fiyatlarında üst üste üçüncü gün indirime gidildiği anlamına geliyor. Yakıt fiyatlarına daha önce salı günü 1 lira 23 kuruş, çarşamba günü ise 42 kuruşluk indirim uygulanarak sürücülerin yükü hafifletilmişti.