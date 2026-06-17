Barış akaryakıta yaradı: Üç günde üçüncü indirim müjdesi geldi İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat tarihinde patlak veren ve tam 107 gün süren çatışma ortamı, küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açmıştı. Aylardır süren gerilimin ardından ABD ile İran arasında kalıcı barışı sağlayacak mutabakata varıldığının açıklanması, enerji piyasalarına derin bir nefes aldırdı. Bu olumlu küresel gelişmeyle birlikte brent petrolün varil fiyatı hızla 80 dolar bandının altına gerilerken, uluslararası piyasalardaki bu düşüş yurt içindeki istasyon tabelalarına da peş peşe indirim olarak yansımaya başladı.
Küresel piyasaları adeta yangın yerine çeviren ABD İsrail İran savaşının mutabakata ermesi, en çok da araç sahiplerine yaradı. Diplomasi masasında atılan tarihi barış adımları, sadece ülkelerin kaderini değil, akaryakıt istasyonlarındaki kırmızı rakamların yönünü de tamamen değiştirdi. Öyle ki, iki gün üst üste gelen indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. İşte gece yarısı itibarıyla istasyon tabelalarına yansıması beklenen motorin indiriminin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları.
Üç günde üçüncü indirim müjdesi
Küresel piyasalardaki barış rüzgarının pompa fiyatlarına en belirgin yansıması motorin grubunda yaşanıyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, 18 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk güçlü bir fiyat indirimi daha bekleniyor. Ancak devrede olan Eşel Mobil Sistemi kuralları gereği, bu yüksek tutarlı indirimin pompa satış fiyatlarına net yansıması 46 kuruş seviyesinde gerçekleşecek.
Gece yarısı devreye girecek olan bu değişiklik, motorin fiyatlarında üst üste üçüncü gün indirime gidildiği anlamına geliyor. Yakıt fiyatlarına daha önce salı günü 1 lira 23 kuruş, çarşamba günü ise 42 kuruşluk indirim uygulanarak sürücülerin yükü hafifletilmişti.
Üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları
Peş peşe gelen indirimlerin ardından 17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla üç büyük ilimizdeki güncel akaryakıt fiyatları da netleşti. İstanbul Avrupa yakasında sürücüler benzinin litresini 63.12 TL, motorini 64.86 TL ve LPG'yi 31.99 TL'den temin ederken; Anadolu yakasında fiyatlar benzin için 62.97 TL, motorin için 64.71 TL ve LPG için 31.39 TL olarak tabelalara yansıdı.
Başkent Ankara'daki akaryakıt istasyonlarında güncel litre fiyatları benzin grubunda 64.09 TL, motorinde 65.97 TL ve LPG'de 31.97 TL seviyesinden işlem görüyor.
İzmir'de ise benzinin litresi 64.36 TL, motorin 66.24 TL ve LPG 31.79 TL üzerinden satılıyor. Perşembe gece yarısı devreye girecek 46 kuruşluk yeni indirimle birlikte, özellikle motorin fiyatlarındaki bu güncel tablonun tüketici lehine bir adım daha gerilemesi bekleniyor.