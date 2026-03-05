Bedelli askerlik teklifi komisyonda kabul edildi: İşte milyonları ilgilendiren ayrıntılar

Milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik ücretine yüzde 25 zam öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Askerlik yükümlüleri için yeni bir maliyet tablosu ortaya koyan düzenleme ile hem ücret hesaplama yöntemi değişiyor hem de toplanan tutarın savunma sanayiine aktarılmasının önü açılıyor. İşte detaylar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomiye dair kritik düzenlemeler içeren kanun teklifini onaylayarak yasalaşma sürecindeki ilk önemli aşamayı tamamladı. AK Parti tarafından sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" içerisinde yer alan bedelli askerlik ücretine yönelik yüzde 25'lik ek artış, komisyondaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Bu düzenleme, askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan milyonlarca genci doğrudan etkiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET HESAPLAMASINDA YENİ DÖNEM
Askeralma Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikle birlikte bedelli askerlik ücretinin hesaplanma yöntemi güncelleniyor. Yeni düzenlemeye göre ödenecek tutar, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu belirlenecek.
Bu yöntemle birlikte, mevcut katsayılar üzerinden yapılan hesaplamalar bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 417 bin TL seviyesine yükseleceğini gösteriyor.
Yükümlülerin belirlenen bu tutarı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek süreler içinde peşin olarak yatırmaları gerekecek. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ayrıca toplanan bu bedelin bir kısmı genel bütçeye gelir kaydedilirken, önemli bir bölümü Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılarak savunma sanayii projeleri için kaynak oluşturacak.
KRİPTO VARLIKLAR VE EKONOMİDE YENİ VERGİ ADIMLARI
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ekonomi yönetiminde birçok köklü değişiklik hayata geçecek. Kripto varlık piyasasına yönelik getirilen düzenleme ile artık her satış ve transfer işleminden on binde 3 oranında işlem vergisi alınacak; ayrıca bu işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden yüzde 10 stopaj uygulanacak. Deprem bölgesindeki vatandaşları sevindirecek bir diğer madde ise borçlandırma bedellerindeki dev indirimler oldu. 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen konutların borcu 31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödenirse yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.
Düzenleme kapsamında ayrıca pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlara yüzde 20 oranında ÖTV getirilirken, iş yerlerinde yemek verilmeyen günler için ödenen nakit yemek bedeli istisnası 300 TL'ye yükseltiliyor.
Vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması ve BOTAŞ'ın vergi borçlarının Hazine alacaklarından mahsup edilmesi gibi maddeleri de içeren bu geniş kapsamlı paket, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından yürürlüğe girecek.