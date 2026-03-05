Bedelli askerlik teklifi komisyonda kabul edildi: İşte milyonları ilgilendiren ayrıntılar

KRİPTO VARLIKLAR VE EKONOMİDE YENİ VERGİ ADIMLARI





Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ekonomi yönetiminde birçok köklü değişiklik hayata geçecek. Kripto varlık piyasasına yönelik getirilen düzenleme ile artık her satış ve transfer işleminden on binde 3 oranında işlem vergisi alınacak; ayrıca bu işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden yüzde 10 stopaj uygulanacak. Deprem bölgesindeki vatandaşları sevindirecek bir diğer madde ise borçlandırma bedellerindeki dev indirimler oldu. 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen konutların borcu 31 Aralık 2026'ya kadar peşin ödenirse yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.