Bir milyon kişiyi ilgilendiriyor: TOKİ'den yeni kampanya, yarın başlıyor

Geçmiş taksit veya emlak vergisi borcu olmayacak





Kampanyadan yararlanabilmek için satış ve geri ödemelerin 2024 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla cari taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca kalan taksit süresinin 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru sırasında site yönetiminden “borcu yoktur” yazısı ve belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge ibraz edilecek.