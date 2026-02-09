Yeni Şafak
Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar? (9 Şubat 2026)

09:379/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 7 bin 20 liraya, ons altın ise 5 bin 10 dolara ulaşırken, küresel talepteki artış fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Şubat 2026 tarihinde piyasalardaki güncel durum.

Altın fiyatları, FED başkanının Kevin Warsh olacağının açıklanmasının ardından tüm piyasalarda şok etkisine neden olan kayıplar yaşadı. Yaşanan derin değer kayıplar sonrası yeniden toparlanan ons altın 9 Şubat Pazartesi gününe yüzde 1'de fazla yükselerek başladı.

9 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:


* Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL




* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL



 Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL

 Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar

EKONOMİDE MANİPÜLASYON YILI: PİYASALARDA 'ALTIN VURUŞ' ÖNCESİ SERT DALGALANMA

Ekonomi Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak ilan ederek yatırımcıları uyardı. Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin bir toplama süreci olduğunu belirten Memiş, asıl büyük hareketin (altın vuruş) henüz gelmediğini vurguladı.

Altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında haftaya damga vuran sert düşüşleri değerlendiren İslam Memiş, piyasalardaki son durumu "balonun patlatılması" olarak nitelendirdi. Memiş, 2026 yılının teknik analizden ziyade manipülasyonlarla şekilleneceğini ifade ederek varlıklarını koruyanların kazançlı çıkacağını söyledi.

"Manipülasyon Yılındayız, Teknik Aramayın"

Piyasalardaki düşüşlerin büyük oyuncular tarafından varlık toplama amacıyla yapıldığını belirten Memiş, altın ve gümüşün tarihi zirvelere taşınacağını, ardından ise "altın vuruş" ile büyük bir satış dalgasının geleceğini öngördü. Memiş, "2026 yılı para kazanma değil, varlıkları koruma yılıdır" diyerek yatırımcıların ucuz bulduklarını alıp beklemeleri gerektiğini belirtti

ABD-İran Gerilimi ve Piyasa Stratejisi

Piyasalardaki yeni "hikayenin" ABD-İran gerilimi üzerinden kurgulandığını ifade eden Memiş, bu tür haber akışlarının manipülasyon amacıyla özellikle piyasaların kapalı olduğu cuma günleri servis edildiğine dikkat çekti. Olası bir barış haberinin ons altını 4400 dolar seviyelerine çekeceğini, gerilimin tırmanması durumunda ise fiyatların hızla 5880 dolara kadar tırmandırılarak bir "köpük" oluşturulacağını iddia etti.

