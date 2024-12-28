Çayeli açıklarında petrol heyecanlandırdı: Türkler zoru başarır

Maden, Karadeniz'in iki ve üç boyutlu sismik aramalarla adeta örümcek ağı gibi işlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Ülkemizin yaptığı hamlelerle hem arama hem de sondaj gemisine sahip olmamızın ne kadar değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçmişte kiralık gemilere muhtaçtık. Ege Denizi'nde petrol araması için gemi kiralarken, şu anda elimizde iki tane araştırma gemisi, dört sondaj ve bir tane de üretim gemimiz var. Geldiğimiz noktayı iyi görmemiz gerekiyor."