Akaryakıt fiyatları değişiyor! Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatında 1,40 TL’lik indirim için tarih netleşti. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıta indirim haberi geldi.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 60 dolar seviyelerine gerilemesi, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.
Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında Cumartesi gününden itibaren yaklaşık 1 lira 40 kuruş indirim pompaya yansıyacak.
Güncel benin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul: Motorin 54 TL, benzin 53 TL
Ankara: Motorin 55,4 TL, benzin 53,8 TL
İzmir: Motorin 55,7 TL, benzin 54,2 TL
Fiyatlar, dağıtım firmaları ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Enerji piyasaları, petrol fiyatlarının seyrine göre yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.