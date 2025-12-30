Dev projede sona gelindi: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda Edirne etabının yüzde 98'i tamamlandı

'EDİRNE, 3-4 YIL SONRA TÜRKİYE'NİN EN FAZLA TURİST ALAN İLİ OLACAK'





Vali Sezer, "Buradan giden bir sürü tarihi ve kültürel mirasımız var. Başka müzelerde sergileniyorlar. Bunları da buraya bir şekilde dönmüş olacak. Tunca Nehri'nin Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kadar olan kısmının yeniden açığa çıkartılıp, yeniden düzenlenmesiyle beraber burada da Meriç Nehri'nden sonra Tunca'da da müthiş bir görsellik ve güzelliğin ortaya çıkacağını, ortaya koyacağımız bir strateji ve planlamayla beraber gidiyoruz. Şu anda belki bir lego gibi hepsini dağıttık bir yere. Birleştiği zaman bunlar, bittiği zaman hepsi birbirini tamamlayan muhteşem bir yapbozun parçaları olacaklar ve ben yine şunu iddia ediyorum belki biz burada olmayız ama lütfen bu söylediklerimizi not edin; 3-4 yıl sonra Edirne de belki turizm bakımından Türkiye'nin en fazla turist alan, ziyaretçi alan ili olacak burası. Bunu çok açık gönüllülük de söylüyorum. Bunu hem kendimiz yaşatmamız lazım hem de gelecek nesillere evlatlarımıza güzel bir miras olarak restore edip, fonksiyon kazandırıp bırakmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.