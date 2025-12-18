Devlet desteği ile kurdu: Dubai'ye 16 ,5 tonluk ihracat yaptı! Birinci kalitede üretti

Tesisini büyüterek ekonomiye ve istihdama daha çok katkı sunmayı amaçladığını belirten Tandoğan, şunları kaydetti:





"Tesisimiz 5 bin metrekare alana kurulu. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında projemizi hayata geçirdik. Bölgenin en büyük bal paketleme, işleme ve depolama tesislerinden biri konumundayız. Kolilediğimiz 16,5 ton balı tıra yükleyerek Dubai'ye gönderdik. Gümrük memurlarının balımızdan aldığı numuneler laboratuvara gönderildi ve sonuçlar onaylandı. Balda herhangi bir sorun yok. Dubai'ye birinci sınıf bal gönderdik. Dubai ile yaklaşık 250 ton yani 20 tıra denk gelen bir anlaşmamız daha var. Heyecanlıyız. Bunun devamı gelecek. Ülkemize döviz kazandıracağız. Aynı zamanda arıcı arkadaşlarımız da bundan fayda görecek."