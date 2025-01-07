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Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu: Herkes ters köşe Porsche ve Ferrari listeye dahi giremedi

Dünyanın en hızlı arabaları belli oldu: Herkes ters köşe Porsche ve Ferrari listeye dahi giremedi

10:337/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hız tutkusu, otomobil dünyasının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam ediyor. 2025 itibarıyla, dünyanın en hızlı arabası unvanı, yalnızca güçlü motoruyla değil, yenilikçi mühendislik tasarımı ve üstün aerodinamik yapısıyla öne çıkan bir modele ait. Bu hız üretimleri, performans tutkunlarının hayallerini süslerken, aynı zamanda mühendislik harikası teknolojileriyle göz dolduruyor. Peki, 2025’te dünyanın en hızlı arabası hangisi? İşte hız rekortmenleri listesi ve detaylar…

Otomobilin icadından bu yana, insanlığın hız tutkusu hiç azalmadı. Günümüzde, gelişen elektrikli motor teknolojileri ve aerodinamik tasarımlar sayesinde saatte 500 kilometrelik hızlara ulaşmak mümkün hale geldi. Bu inanılmaz rakamlar, markaların mühendislik sınırlarını zorlayarak ürettikleri modellerle karşımıza çıkıyor. İşte markaların verilerine göre dünyanın en hızlı otomobilleri ve dikkat çeken özellikleri...

10. Lamborghini Revuelto – 349 km/s

9. Pagani Huayra – 383 km/s

8. Aston Martin Valkyrie – 402 km/s

7. Koenigsegg Regera – 402 km/s

6. McLaren Speedtail – 402 km/s

5. Rimac Nevera – 412 km/s

4. Hennessey Venom F5 – 437 km/s

3. SSC Tuatara – 475 km/s

2. Bugatti Chiron Super Sport 300+ – 490 km/s

1. Koenigsegg Jesko Absolut – 500 km/s

#araba
#hız sınırı
#Porsche
#Ferrari

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