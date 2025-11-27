EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk: 1 Ocak'ta başlıyor, uymayan para gönderemeyecek

EFT, havale, IBAN ve nakit işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, yüksek tutarlı işlemlere yönelik beyan zorunluluğu geliyor. Düzenleme 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve belirlenen kurallara uymayanlar, bankalar üzerinden para gönderemeyecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.
Yeni denetim sistemi 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor. Buna göre yüksek tutarlı EFT, havale ve IBAN işlemleri daha sıkı kontrole alınacak.
KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ UYGULANACAK
Yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlıyor:
200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler
İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.
2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler
“Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon TL ve üzeri işlemler
Form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek.
Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak.
“Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.
DÜZENLEMENİN AMACI
MASAK, yeni düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum amacı taşıdığını açıkladı.
Kullanıcılar, özellikle 20 milyon TL üzerindeki transferlerde detaylı açıklama ve belge hazırlamak zorunda kalacak.
HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA?
Bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutuluyor:
Kamu kurumlarının işlemleri
Bankaların kendi aralarındaki hareketler
ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler
Bu işlemler beyan zorunluluğuna tabi olmayacak.
Tebliğe uyum sağlamayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.