Elektrikli araç satışlarında Togg yıla lider başladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 oldu.