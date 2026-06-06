Emekli Zammına Nokta Atışı Tahmin Geldi: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Maaşı İçin Beklenen Taban Maaş Hesabı!

Emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreçte sona yaklaşılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında 5 aylık veri netleşti. TÜİK tarafından açıklanan son rakamların ardından gözler artık haziran ayı enflasyonuna çevrildi. 3 Temmuz’da açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak nihai artış oranı kesinleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammı hesaplamasında geri sayım devam ediyor. Beş aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte maaş artışına dair önemli bir eşik geride bırakıldı. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak.
ZAM SENARYOSU NETLEŞİYOR: YÜZDE 18,38 HESABI MASADA
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı için beklentiler netleşmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı ocak-mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16,61 olurken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki haziran tahminiyle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarında güçlü bir artış gündeme gelecek.
TABAN SENARYO: YÜZDE 18,38 ZAM
Ekonomist tahminlerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1,52 gelmesi durumunda yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 18,38 olarak tamamlanacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ ÖDEMESİ 23.676 TL’YE ÇIKABİLİR
Taban aylık düzenlemesinin de devreye girmesi halinde en düşük emekli maaşında yeni seviye oluşabilir.
Bu hesaplamaya göre:
En düşük ödeme → 20.000 TL’den 23.676 TL’ye yükselebilir
Bu artışın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
KÖK AYLIK VE EK ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ardından ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.
Toplam maaş:
23.676 TL’nin altında kalırsa → 23.676 TL taban ödeme
Üstünde kalırsa → hesaplanan gerçek maaş şeklinde uygulanacak.
MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK
Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yansıtılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması halinde aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise emeklilere daha sonra fark ödemesi yapılacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAR
Yüzde 18,38 zam senaryosuna göre maaşlarda oluşabilecek yeni tablo şöyle:
20.000 TL → 23.676 TL
21.000 TL → 24.860 TL
22.000 TL → 26.044 TL
23.000 TL → 27.227 TL
24.000 TL → 28.411 TL
25.000 TL → 29.595 TL
26.000 TL → 30.779 TL
27.000 TL → 31.963 TL
28.000 TL → 33.146 TL
29.000 TL → 34.330 TL
30.000 TL → 35.514 TL
31.000 TL → 36.698 TL
32.000 TL → 37.882 TL
33.000 TL → 39.065 TL
34.000 TL → 40.249 TL
35.000 TL → 41.433 TL
36.000 TL → 42.617 TL
37.000 TL → 43.801 TL
38.000 TL → 44.984 TL
39.000 TL → 46.168 TL
40.000 TL → 47.352 TL
SON SÖZ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
Yüzde 18,38’lik senaryo şimdilik en güçlü beklentilerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak kesin oran, haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasıyla netleşecek.