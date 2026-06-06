Emekli Zammına Nokta Atışı Tahmin Geldi: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Maaşı İçin Beklenen Taban Maaş Hesabı!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammı hesaplamasında geri sayım devam ediyor. Beş aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte maaş artışına dair önemli bir eşik geride bırakıldı. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak.