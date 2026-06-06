Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Emekli Zammına Nokta Atışı Tahmin Geldi: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Maaşı İçin Beklenen Taban Maaş Hesabı!

Emekli Zammına Nokta Atışı Tahmin Geldi: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Maaşı İçin Beklenen Taban Maaş Hesabı!

13:106/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreçte sona yaklaşılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon hesabında 5 aylık veri netleşti. TÜİK tarafından açıklanan son rakamların ardından gözler artık haziran ayı enflasyonuna çevrildi. 3 Temmuz’da açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak nihai artış oranı kesinleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammı hesaplamasında geri sayım devam ediyor. Beş aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte maaş artışına dair önemli bir eşik geride bırakıldı. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak.

ZAM SENARYOSU NETLEŞİYOR: YÜZDE 18,38 HESABI MASADA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı için beklentiler netleşmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı ocak-mayıs dönemi enflasyonu yüzde 16,61 olurken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki haziran tahminiyle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarında güçlü bir artış gündeme gelecek.

TABAN SENARYO: YÜZDE 18,38 ZAM

Ekonomist tahminlerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1,52 gelmesi durumunda yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 18,38 olarak tamamlanacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ÖDEMESİ 23.676 TL’YE ÇIKABİLİR

Taban aylık düzenlemesinin de devreye girmesi halinde en düşük emekli maaşında yeni seviye oluşabilir.

Bu hesaplamaya göre:

En düşük ödeme → 20.000 TL’den 23.676 TL’ye yükselebilir

Bu artışın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

KÖK AYLIK VE EK ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Belirlenen yüzde 18,38’lik zam önce emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ardından ek ödeme tutarı da yeni maaş üzerinden yeniden hesaplanacak.

Toplam maaş:

23.676 TL’nin altında kalırsa → 23.676 TL taban ödeme

Üstünde kalırsa → hesaplanan gerçek maaş şeklinde uygulanacak.

MAAŞLAR TEMMUZDA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yansıtılacak. Taban aylık düzenlemesi yapılması halinde aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise emeklilere daha sonra fark ödemesi yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAR

Yüzde 18,38 zam senaryosuna göre maaşlarda oluşabilecek yeni tablo şöyle:

20.000 TL → 23.676 TL

21.000 TL → 24.860 TL

22.000 TL → 26.044 TL

23.000 TL → 27.227 TL

24.000 TL → 28.411 TL

25.000 TL → 29.595 TL

26.000 TL → 30.779 TL

27.000 TL → 31.963 TL

28.000 TL → 33.146 TL

29.000 TL → 34.330 TL

30.000 TL → 35.514 TL

31.000 TL → 36.698 TL

32.000 TL → 37.882 TL

33.000 TL → 39.065 TL

34.000 TL → 40.249 TL

35.000 TL → 41.433 TL

36.000 TL → 42.617 TL

37.000 TL → 43.801 TL

38.000 TL → 44.984 TL

39.000 TL → 46.168 TL

40.000 TL → 47.352 TL

SON SÖZ: GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Yüzde 18,38’lik senaryo şimdilik en güçlü beklentilerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak kesin oran, haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanmasıyla netleşecek.

#Emekli
#emekli maaş
#emekli maaş zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk Suresi (Tebareke) Oku- Mülk Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Diyanet Meali, Tefsiri, Nüzulü ve Faziletleri