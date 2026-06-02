Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Emeklilere ücretsiz oldu: SGK'dan milyonlarca emekliye müjde geldi

Emeklilere ücretsiz oldu: SGK'dan milyonlarca emekliye müjde geldi

15:182/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emeklilere SGK tarafından sağlanan kaplıca tedavileri ücretsiz şekilde 2026 yılında da devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini bazı şartlar doğrultusunda karşılıyor. İşte ücretsiz kaplıca desteğinden yararlanmanın şartları

Emeklilere müjdeli haber hala devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu; kaplıca tedavileri belirli şartlar altında ücretsiz.

Emeklilere Bedava Oldu: SGK Resmen Duyurdu!

Emeklilere müjdeli haber hala devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu; kaplıca tedavileri belirli şartlar altında ücretsiz. Emeklilere SGK tarafından sağlanan kaplıca tedavileri ücretsiz şekilde 2026 yılında da devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini bazı şartlar doğrultusunda karşılamaktadır.  

Emekliler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tedavi merkezlerinden şu tedavileri bedava alabilecek:  

Romatizmal rahatsızlıklar

Solunum yolu hastalıkları

Cilt problemleri

Mide ve bağırsak sorunları

Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları

Kaplıca Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

SGK, emeklilere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tesislerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıdı. Ulaşım desteği de verilecek. SGK tıbbi seans ücretini, en yakın tesise olan yol masrafınızı ve tıbbi zorunluluk var ise refakatçinizin giderlerini karşılamaktadır. Ancak otellerdeki lüks konaklama, ekstra yemek veya kişisel harcamaların kapsam dışında olduğunu belirtelim.

Emeklilere Bedava Kaplıca Kullanımının Şartları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Raporun çıktığı gün dahil 5 iş günü içinde tesise müracaat edilmelidir. Süre aşılırsa 6 ay içinde yeni sevk alınması gerekir.

#Emekli
#SGK
#Kaplıca
#emeklş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galler - Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda?