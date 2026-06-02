Emeklilere ücretsiz oldu: SGK'dan milyonlarca emekliye müjde geldi

Emeklilere SGK tarafından sağlanan kaplıca tedavileri ücretsiz şekilde 2026 yılında da devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini bazı şartlar doğrultusunda karşılıyor. İşte ücretsiz kaplıca desteğinden yararlanmanın şartları
Emeklilere müjdeli haber hala devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu; kaplıca tedavileri belirli şartlar altında ücretsiz.
Emeklilere Bedava Oldu: SGK Resmen Duyurdu!
Emeklilere müjdeli haber hala devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen duyurdu; kaplıca tedavileri belirli şartlar altında ücretsiz. Emeklilere SGK tarafından sağlanan kaplıca tedavileri ücretsiz şekilde 2026 yılında da devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini bazı şartlar doğrultusunda karşılamaktadır.
Emekliler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tedavi merkezlerinden şu tedavileri bedava alabilecek:
Romatizmal rahatsızlıklar
Solunum yolu hastalıkları
Cilt problemleri
Mide ve bağırsak sorunları
Böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları
Kaplıca Tedavisini SGK Karşılıyor mu?
SGK, emeklilere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tesislerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıdı. Ulaşım desteği de verilecek. SGK tıbbi seans ücretini, en yakın tesise olan yol masrafınızı ve tıbbi zorunluluk var ise refakatçinizin giderlerini karşılamaktadır. Ancak otellerdeki lüks konaklama, ekstra yemek veya kişisel harcamaların kapsam dışında olduğunu belirtelim.
Emeklilere Bedava Kaplıca Kullanımının Şartları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ya da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Raporun çıktığı gün dahil 5 iş günü içinde tesise müracaat edilmelidir. Süre aşılırsa 6 ay içinde yeni sevk alınması gerekir.