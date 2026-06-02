Emeklilere ücretsiz oldu: SGK'dan milyonlarca emekliye müjde geldi

Kaplıca Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

SGK, emeklilere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaplıca tesislerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıdı. Ulaşım desteği de verilecek. SGK tıbbi seans ücretini, en yakın tesise olan yol masrafınızı ve tıbbi zorunluluk var ise refakatçinizin giderlerini karşılamaktadır. Ancak otellerdeki lüks konaklama, ekstra yemek veya kişisel harcamaların kapsam dışında olduğunu belirtelim.