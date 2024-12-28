EMEKLİNİN SON DAKİKA FARK HESABI ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağ-Kur, ve memur en düşük maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli aylıklarını direkt belirleyecek olan parametre 6 aylık enflasyon verisi. Peki yapılan son anketler ve enflasyon öngörüler doğrultusunda 6 aylık enflasyon ne kadar çıkar? SSK, Bağkur, memur ve emeklileri için öngörülen zam oranı ne? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Asgari ücrete yapılan %30’luk artışın ardından, milyonlarca memur ve emekli, 2025 yılı zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkını belirleyecek. Peki, yapılan son anketler ve enflasyon öngörüleri doğrultusunda 6 aylık enflasyon ne kadar çıkacak? SSK, Bağ-Kur, memur ve emekliler için öngörülen zam oranları ne olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...