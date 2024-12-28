EMEKLİNİN SON DAKİKA FARK HESABI ŞEKİLLENDİ: SSK, Bağ-Kur, ve memur en düşük maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılan %30’luk artışın ardından, milyonlarca memur ve emekli gözlerini 2025 yılı zam oranlarına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve bu veriler, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkını belirleyecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği yapılacak %15’lik artışa eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de benzer oranlarda zam bekleniyor. Peki emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli aylıklarını direkt belirleyecek olan parametre 6 aylık enflasyon verisi. Peki yapılan son anketler ve enflasyon öngörüler doğrultusunda 6 aylık enflasyon ne kadar çıkar? SSK, Bağkur, memur ve emeklileri için öngörülen zam oranı ne? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?Asgari ücrete yapılan %30’luk artışın ardından, milyonlarca memur ve emekli, 2025 yılı zam oranlarını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkını belirleyecek. Peki, yapılan son anketler ve enflasyon öngörüleri doğrultusunda 6 aylık enflasyon ne kadar çıkacak? SSK, Bağ-Kur, memur ve emekliler için öngörülen zam oranları ne olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK
Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı %14.57 olarak netleşti. Aralık ayı enflasyonunun %2.5-3 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu durum, memur ve emekli maaşları için yapılacak 6 aylık zam oranlarını doğrudan etkileyecek.
İŞÇİ VE MEMURLAR İÇİN ZAM ORANLARI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %17-18 aralığında bir zam oranı öngörülüyor. Memurlar için bu oran %13-14 bandında gerçekleşebilir. Yeni yıl öncesinde açıklanacak enflasyon verisi ile net oranlar belirlenecek.
ZAM ORANLARINDA EŞİTLİK BEKLENTİSİ
İşçi ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu. Geçmiş dönemlerde bu tür eşitlemeler yapılmıştı. Yeni dönemde de zam oranlarının eşitlenmesi ve bir refah payı artırımı yapılması gündemde.
REFAH PAYI ARTIRIMI GÜNDEMDE
2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildiği için, küçük de olsa bir refah payı düzenlemesi yapılması bekleniyor. Bu kapsamda tüm emekliler için %20-25 aralığında bir artışın gündeme gelmesi öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşıyla ilgili yapılacak düzenlemeler de dikkat çekiyor. Mevcut durumda kök maaşı 12.500 TL’nin altında olan emekliler bulunuyor.
Yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye yükselmesi beklentiler arasında.
NETLEŞECEK ORANLAR MERAKLA BEKLENİYOR
2025 zamlarının belirlenmesi için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi.
Zam oranları, refah payı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşıyla ilgili yapılacak açıklamalar, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.