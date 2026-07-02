Emekliye taban maaşta yeni sistem: SGK girişi 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Sapanca kampında ekonomi başlığı öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda enflasyonla mücadele, sosyal destek politikaları ve emeklilere yönelik yeni düzenlemeler kapsamlı şekilde değerlendirilirken, uzun süredir ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Edinilen kulis bilgilerine göre, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar ile gelir seviyesi belirli bir sınırın altında kalan haneleri kapsaması planlanan düzenlemenin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi hedefleniyor. Yeni modelle hane bazlı gelir hesaplaması yapılması, ihtiyaç sahibi ailelerin doğrudan desteklenmesi ve kişi başına düşen gelirin belirli bir seviyenin altına inmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin kapsamı, kimleri kapsayacağı ve desteklerin nasıl hesaplanacağı ise şimdiden milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.
Milyonlarca emekli ve dar gelirli vatandaşı ilgilendiren yeni sosyal destek modeli için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Sapanca kampında ekonomi gündeminin ön plana çıktığı toplantıda, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi'nin detayları da ele alındı. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir üzerinde çalışılan modelin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedeflenirken, sistemle birlikte hane bazında gelir değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere ilave destek sağlanması planlanıyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşların gelir düzeyini güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemenin sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor. Gözler şimdi düzenlemenin yasal süreci ve açıklanacak resmi ayrıntılara çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.
Üç aşamalı çözüm planı
Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.
Masadaki 3 aşamalı plan şöyle:
Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması
KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlar
Emekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)
Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile tamamlanacak. GETAD sistemi ile hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor.
Yeni düzenleme ekim ayında meclis yolunda
Uzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.