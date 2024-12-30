“12 bin 500 liralık taban maaş maksimum 15 bini bulabilir”

Karakaş, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da artacağının gündemde olduğunu dile getirerek, “Şimdi tekrarlamakta fayda var, asgari ücret beklentilerin altında gerçekleşti. Aslında bu bütün emekler için de bir emaredir. Refah payının verilmesiyle ilgili yine taban maaşını ne kadar yükseltileceğiyle ilgili bir emaredir. 12 bin 500 liralık taban maaş maksimum 15 bini bulabilir. Ancak benim tahminim 13 bin 500 lira ile 14 bin lira olmasını öngörüyoruz ve yapılacak olan güncellemeye baktığımız zaman aslında bir zam olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü enflasyondaki güncellemeyi baz alıyoruz ve sıfır zam söz konusu. Çünkü zaten enflasyon rakamını göze aldık. Enflasyon rakamlarının üzerinde bir refah payı verilmesi halinde o zaman gerçek bir zamdan bahsedebiliriz” ifadelerine yer verdi.



