En uzun ömürlü otomobiller belirlendi: İşte listedeki en iyi 10 araç

ABD merkezli iSeeCars oto şirketi, yaklaşık 402 milyondan fazla otomobili inceleyerek en uzun ömürlü 10 aracı açıkladı. Peki en uzun ömürlü otomobiller hangileri? İşte listenin ilk 10'u...
iSeeCars tarafından yapılan inceleme, dünyanın en uzun ömürlü arabalarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 402 milyon arabayı inceleyen firma, en uzun kilometre ömrüne sahip 10 otomobili belirledi.
400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6
İnceleme sonucunda ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine çıkmayı başaran modeller ise listeye girmeye hak kazandı.
Bu kapsamda yapılan incelemelerle birlikte kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi birçok veri uzmanlar tarafından değerlendirildi, en uzun ömre sahip 10 otomobil modeli belirlendi.
İşte en uzun ömürlü otomobiller
10 - Nissan Altima
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %6,3
9 - Honda Civic
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %7.2
8 - Toyota Corolla
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %7.8
7 - Lexus IS
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %9.0
6 - Lexus ES
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %10,6
5 - Toyota Prius
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %12,6
4 - Honda Accord Hibrit
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %13.1
3 - Toyota Camry
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %13,5
2 - Honda Accord
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %16,6
1 - Toyota Avalon
400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %22.0