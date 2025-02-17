Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
En uzun ömürlü otomobiller belirlendi: İşte listedeki en iyi 10 araç

En uzun ömürlü otomobiller belirlendi: İşte listedeki en iyi 10 araç

16:2917/02/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

ABD merkezli iSeeCars oto şirketi, yaklaşık 402 milyondan fazla otomobili inceleyerek en uzun ömürlü 10 aracı açıkladı. Peki en uzun ömürlü otomobiller hangileri? İşte listenin ilk 10'u...

iSeeCars tarafından yapılan inceleme, dünyanın en uzun ömürlü arabalarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 402 milyon arabayı inceleyen firma, en uzun kilometre ömrüne sahip 10 otomobili belirledi.

400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6

İnceleme sonucunda ortalama bir aracın 400 bin kilometreye ulaşma şansı yüzde 8,6 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine çıkmayı başaran modeller ise listeye girmeye hak kazandı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerle birlikte kaza raporları, darbe dayanıklılığı, frenleme sistemi gibi birçok veri uzmanlar tarafından değerlendirildi, en uzun ömre sahip 10 otomobil modeli belirlendi.

İşte en uzun ömürlü otomobiller

10 - Nissan Altima

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %6,3

9 - Honda Civic

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %7.2

8 - Toyota Corolla

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %7.8

7 - Lexus IS

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %9.0

6 - Lexus ES

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %10,6

5 - Toyota Prius

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %12,6

4 - Honda Accord Hibrit

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %13.1

3 - Toyota Camry

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %13,5

2 - Honda Accord

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %16,6

1 - Toyota Avalon

400 bin kilometreye ulaşma ihtimali: %22.0

#Otomobil
#Otomotiv
#Araç
#Araba
#2 El Araç Satışı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT’siz Bağ-Kur’lulara 1.800 gün primle erken emeklilik: Sadece SSK’lılar yararlanmayacak