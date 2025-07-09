Faizsiz kredi kampanyası hız kesmeden sürüyor. Temmuz ayına özel faizsiz kredi fırsatları peş peşe duyuruluyor. Bankalar dijital başvurulara özel hazırladığı kampanyalarla sıfır faizle 85 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuyor. Taksit seçenekleri ve başvuru şartlarıyla dikkat çeken kampanyada bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve şartları…
Faizsiz kredi yarışı mobilde başladı
Akbank, QNB Finansbank, Enpara, İş Bankası, DenizBank ve TEB gibi büyük bankalar, Temmuz ayına özel “faizsiz kredi” kampanyalarını duyurdu.
Yeni müşteri olan herkes, dijital kanallar üzerinden sıfır faizli kredi ya da avans alabiliyor.
İşte faizsiz kredi veren bankalar, şartları ve taksit detayları...
Akbank: 60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi + 25.000 TL taksitli avans
QNB Finansbank: 50.000 TL, 3 ay vade, 0 faiz
Enpara (QNB): 60.000 TL, 6 ay vadeli sıfır faizli kredi
İş Bankası: 25.000 TL taksitli nakit avans + 30.000 TL ek hesap limiti
DenizBank: 25.000 TL kredi (3 ay), 10.000 TL (6 ay), 25.000 TL taksitli avans
TEB: 50.000 TL’ye kadar hoş geldin kredisi + 25.000 TL faizsiz avans
Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?
Başvuru süreci ise oldukça basit: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden görüntülü görüşmeyle birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Ancak ilk kez o bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Son başvuru tarihi bazı bankalar için 31 Temmuz, bazıları içinse 16 Temmuz.
Kimler başvurabiliyor?
Bankaların “yeni müşterisi” olacak kişiler
Mobil uygulama üzerinden başvuru yapanlar
Bazı bankalarda hayat sigortası ve kredi notu şartı aranabiliyor
Ekonomistler, faizsiz kredi fırsatlarının cazip olduğunu ancak vade sonunda toplu ödeme yükü getirebileceğini hatırlatıyor. Bu yüzden başvuru yapmadan önce aylık geri ödeme planlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.