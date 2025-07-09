Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?





Başvuru süreci ise oldukça basit: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden görüntülü görüşmeyle birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor. Ancak ilk kez o bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Son başvuru tarihi bazı bankalar için 31 Temmuz, bazıları içinse 16 Temmuz.