Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Fiat Şubat listesinde artışlar devam ediyor: Yeni fiyatlar açıklandı

Fiat Şubat listesinde artışlar devam ediyor: Yeni fiyatlar açıklandı

12:465/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Fiat, yeni ay ile birlikte fiyatlarını yukarı çekti. Şubat boyunca geçerli olacak listede 2026 model tüm araçlarda zam uygulandı.

Türkiye pazarında en çok ilgi gören modeller arasında yer alan Fiat Egea’da fiyat artışları sürüyor. Ocak ayında yapılan zamların ardından marka, 2026 model yılı Şubat ayı fiyat listesinde de artışlı rakamları duyurdu. Güncellenen listeyle birlikte Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda’nın yeni satış fiyatları...

Fiat Egea Cross




Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.

Fiat Egea Sedan

Egea Sedan 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı- kampanyalı fiyat)

Egea Cross

Egea Cross 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı - kampanyalı fiyat)


Grande Panda

Versiyon  Liste Fiyatı (TL)   Kampanyalı Fiyat (TL)


Elektrikli La Prima   1.524.900   —


Icon eDCT   1.649.900   1.549.900


La Prima eDCT   1.769.900   1.669.900



Fiat Topolino

Versiyon   Liste Fiyatı (TL)   Kampanyalı Fiyat (TL)


Standart   659.900   569.900


Plus   679.900   589.900


Topolino 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı- kampanyalı fiyat)

#Fiat
#Egea
#Sedan
#Cross
#Topolino
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Duyuruları: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Kadın-Erkek Prim Yaş Tablosu