Fiat Şubat listesinde artışlar devam ediyor: Yeni fiyatlar açıklandı

Türkiye pazarında en çok ilgi gören modeller arasında yer alan Fiat Egea’da fiyat artışları sürüyor. Ocak ayında yapılan zamların ardından marka, 2026 model yılı Şubat ayı fiyat listesinde de artışlı rakamları duyurdu. Güncellenen listeyle birlikte Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda’nın yeni satış fiyatları...