Fiat Şubat listesinde artışlar devam ediyor: Yeni fiyatlar açıklandı

Fiat, yeni ay ile birlikte fiyatlarını yukarı çekti. Şubat boyunca geçerli olacak listede 2026 model tüm araçlarda zam uygulandı.
Türkiye pazarında en çok ilgi gören modeller arasında yer alan Fiat Egea’da fiyat artışları sürüyor. Ocak ayında yapılan zamların ardından marka, 2026 model yılı Şubat ayı fiyat listesinde de artışlı rakamları duyurdu. Güncellenen listeyle birlikte Egea Sedan, Egea Cross ve Grande Panda’nın yeni satış fiyatları...
Fiat Egea Cross
Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.
Fiat Egea Sedan
Egea Sedan 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı- kampanyalı fiyat)
Egea Cross
Egea Cross 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı - kampanyalı fiyat)
Grande Panda
Versiyon Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL)
Elektrikli La Prima 1.524.900 —
Icon eDCT 1.649.900 1.549.900
La Prima eDCT 1.769.900 1.669.900
Fiat Topolino
Versiyon Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL)
Standart 659.900 569.900
Plus 679.900 589.900
Topolino 2026 model yılı güncel fiyat listesi (liste fiyatı- kampanyalı fiyat)