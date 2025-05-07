Forbes dört yıl aradan sonra en zengin 100 Türk listesini açıkladı

Forbes en zengin 100 Türk listesini yayınladı. Listedeki 59 kişi kendi servetini kendi yapan isimler, dört kişi de bu yıl listeye ilk defa giren isimler olarak yer alıyor.
Forbes Türkiye tarafından yayınlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor.
Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.
GENÇ ZENGİNLER LİSTEDE YER ALDI
Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu.
Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç.
Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.
4 İSİM İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı bu yıl ilk kez listeye giren dört kişi olarak listede yer alıyor.
İŞTE EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ
1- Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,5 milyar dolar
2- Uğur Şahin (BioNTech): 4,8 milyar dolar
3- Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,3 milyar dolar
4- Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.): 4 milyar dolar
5- Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.): 3,8 milyar dolar
6- Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 3 milyar dolar
7- Ferit Şahenk (Doğuş Holding): 2,8 milyar dolar
8- İpek Kıraç (Koç Holding): 2,7 milyar dolar
9- Filiz Şahenk (Doğuş Holding): 2,6 milyar dolar
10- Semahat Arsel (Koç Holding): 2,6 milyar dolar
11- Feridun Geçgel - Astor Enerji - 2,5 milyar dolar
12- Sinan Tara - Enka İnşaat - 2,5 milyar dolar
13- Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt - 2,4 milyar dolar
14- Rahmi Koç - Koç Holding - 2,3 milyar dolar
15- İbrahim Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 2,1 milyar dolar
16- Ali Metin Kazancı - Kazancı Holding - 2 milyar dolar
17- Mustafa Küçük - LC Waikiki - 2 milyar dolar
18- Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 1,9 milyar dolar
19- Nihat Özdemir - Limak Holding - 1,9 milyar dolar
20- Sezai Bacaksız - Limak Holding - 1,9 milyar dolar
21- Şefik Yılmaz Dizdar - LC Waikiki - 1,8 milyar dolar
22- Selçuk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,8 milyar dolar
23- Hamdi Akın - Akfen Holding - 1,7 milyar dolar
24- Haluk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,6 milyar dolar
25- Ahmet Çalık - Çalık Holding - 1,5 milyar dolar
26- Deniz Şahenk - Doğuş Holding - 1,4 milyar dolar
27- Kazım Türker - Türkerler Holding - 1,4 milyar dolar
28- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Sağlık Grubu - 1,3 milyar dolar
29- Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,3 milyar dolar
30- Aydın Doğan - Doğan Holding - 1,2 milyar dolar
31- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 1,15 milyar dolar
32- Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,1 milyar dolar
32- Murat Vargi - MV Holding - 1,1 milyar dolar
34- Ali Ismail Sabancı - Esas Holding - 960 milyon dolar
35- Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding - 950 milyon dolar
35- İbrahim Çeçen - IC Holding - 950 milyon dolar
35- Mehmet Rüştü Başaran - Habaş - 950 milyon dolar
35- Ömer Koç - Koç Holding - 950 milyon dolar
35- Turgay Ciner - Park Holding - 950 milyon dolar
40- Fatih Tosyalı - Tosyalı Holding - 940 milyon dolar
41- Fuat Tosyalı - Tosyalı Holding - 930 milyon dolar
42- Mehmet Avni Kiğılı - Hayat Holding - 920 milyon dolar
43- Ali Koç - Koç Holding - 900 milyon dolar
43- Ali Rıza Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar
43- Ceyda Lale Tara - Enka Inşaat - 900 milyon dolar
43- Leyla Tara Suyabatmaz - Enka İnşaat - 900 milyon dolar
43- Lucien Arkas - Arkas Holding - 900 milyon dolar
43- Yasemin Zeynep Keyman - Enka İnşaat - 900 milyon dolar
43- Yüksel Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar
50- Mustafa Latif Topbaş - Bim - 890 milyon dolar
51- Ahmet Afif Topbaş - Bim - 850 milyon dolar
51- Ahmet Özokur - Yıldız Holding - 850 milyon dolar
51- Hasan Çolakoğlu - Çolakoğlu Metalurji - 850 milyon dolar
51- Vildan Gülçelik - Enka Inşaat - 850 milyon dolar
56- Ahmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Ali Ülker - Yıldız Holding - 800 milyon dolar
56- Ekrem Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Hanzade Doğan Boyner - Doğan Holding - 800 milyon dolar
56- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Şeref Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
61- Hakan Safi - Safi Holding - 750 milyon dolar
62- Kemal Tahir Güleryüz - Gülermak Ağır Sanayi - 740 milyon dolar
63- Aziz Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar
63- Mehmet Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar
65- Çiğdem Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
65- Erhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar
65- Korhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar
65- Serra Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
65- Sevda Gülçelik - Enka Inşaat - 700 milyon dolar
65- Suzan Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
71- Abidin Gülmüş - Gen llaç - 675 milyon dolar
72- Aylin Elif Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar
72- Bernard Arkas - Arkas Holding - 650 milyon dolar
72- Esra Çiğdem Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar
72- Olgun Zorlu - Zorlu Holding - 650 milyon dolar
76- Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar
76- Hasan Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar
78- Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Holding - 600 milyon dolar
78- Claire Arcas - Arkas Holding - 600 milyon dolar
78- Diane Arcas Göçmez - Arkas Holding - 600 milyon dolar
78- Zafer Kurşun - Orjin Group - 600 milyon dolar
78- Zafer Yıldırım - Orjin Group - 600 milyon dolar
83- Figen Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
83- Mehmet Oğuz Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
83- Nurettin Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
86- Nezih Barut - Abdi Ibrahim İlaç - 570 milyon dolar
87- Bayram Yusuf Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar
87- Taceettin Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar
89- Arzuhan Doğan Yalçındağ - Doğan Holding - 550 milyon dolar
89- Ayşe Verda Gülçelik - Enka Inşaat - 550 milyon dolar
89- Begümhan Doğan Faralyalı - Doğan Holding - 550 milyon dolar
89- Erden Timur - Timur Gayrimenkul - 550 milyon dolar
89-Vuslat Doğan Sabancı - Doğan Holding - 550 milyon dolar
94- Ahmet Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Ali Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Aysun Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Dilek Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar
94- Emine Sabancı Kamışlı - Esas Holding - 525 milyon dolar
94- Sevil Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar
100- Ali Gülçelik - Enka Inşaat - 500 milyon dolar
100- Can Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar
100- Inan Kıraç - Kıraça Holding - 500 milyon dolar
100- Işıl Doğan - Doğan Holding - 500 milyon dolar
100- Kamil Yazıcı - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Kazım Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar
100- Tülay Aksoy - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Tuncay Özilhan - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Ziya Yılmaz - Dap Holding - 500 milyon dolar