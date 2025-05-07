Forbes dört yıl aradan sonra en zengin 100 Türk listesini açıkladı

Forbes en zengin 100 Türk listesini yayınladı. Listedeki 59 kişi kendi servetini kendi yapan isimler, dört kişi de bu yıl listeye ilk defa giren isimler olarak yer alıyor.

1 /11 Forbes Türkiye tarafından yayınlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor.

Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede 108 kişi yer aldı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu.

2 /11 Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Onu, 4,8 milyar dolarla BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin ve 4,3 milyar dolarla Kazancı Holding'in sahibi Cemil Kazancı takip etti.

3 /11 GENÇ ZENGİNLER LİSTEDE YER ALDI

Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç.

Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.





4 /11 4 İSİM İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı bu yıl ilk kez listeye giren dört kişi olarak listede yer alıyor.

5 /11 İŞTE EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ

1- Murat Ülker (Yıldız Holding): 5,5 milyar dolar 2- Uğur Şahin (BioNTech): 4,8 milyar dolar 3- Cemil Kazancı (Kazancı Holding): 4,3 milyar dolar 4- Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.): 4 milyar dolar 5- Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.): 3,8 milyar dolar 6- Erman Ilıcak (Rönesans Holding): 3 milyar dolar 7- Ferit Şahenk (Doğuş Holding): 2,8 milyar dolar 8- İpek Kıraç (Koç Holding): 2,7 milyar dolar 9- Filiz Şahenk (Doğuş Holding): 2,6 milyar dolar 10- Semahat Arsel (Koç Holding): 2,6 milyar dolar



















6 /11 ﻿﻿11- Feridun Geçgel - Astor Enerji - 2,5 milyar dolar 12- Sinan Tara - Enka İnşaat - 2,5 milyar dolar 13- Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt - 2,4 milyar dolar 14- Rahmi Koç - Koç Holding - 2,3 milyar dolar 15- İbrahim Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 2,1 milyar dolar 16- Ali Metin Kazancı - Kazancı Holding - 2 milyar dolar 17- Mustafa Küçük - LC Waikiki - 2 milyar dolar 18- Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 1,9 milyar dolar 19- Nihat Özdemir - Limak Holding - 1,9 milyar dolar 20- Sezai Bacaksız - Limak Holding - 1,9 milyar dolar

















7 /11 21- Şefik Yılmaz Dizdar - LC Waikiki - 1,8 milyar dolar 22- Selçuk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,8 milyar dolar 23- Hamdi Akın - Akfen Holding - 1,7 milyar dolar 24- Haluk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1,6 milyar dolar 25- Ahmet Çalık - Çalık Holding - 1,5 milyar dolar 26- Deniz Şahenk - Doğuş Holding - 1,4 milyar dolar 27- Kazım Türker - Türkerler Holding - 1,4 milyar dolar 28- Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Sağlık Grubu - 1,3 milyar dolar 29- Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,3 milyar dolar 30- Aydın Doğan - Doğan Holding - 1,2 milyar dolar

















8 /11 31- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 1,15 milyar dolar 32- Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1,1 milyar dolar 32- Murat Vargi - MV Holding - 1,1 milyar dolar 34- Ali Ismail Sabancı - Esas Holding - 960 milyon dolar 35- Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding - 950 milyon dolar 35- İbrahim Çeçen - IC Holding - 950 milyon dolar 35- Mehmet Rüştü Başaran - Habaş - 950 milyon dolar 35- Ömer Koç - Koç Holding - 950 milyon dolar 35- Turgay Ciner - Park Holding - 950 milyon dolar 40- Fatih Tosyalı - Tosyalı Holding - 940 milyon dolar

















9 /11 41- Fuat Tosyalı - Tosyalı Holding - 930 milyon dolar

42- Mehmet Avni Kiğılı - Hayat Holding - 920 milyon dolar 43- Ali Koç - Koç Holding - 900 milyon dolar 43- Ali Rıza Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar 43- Ceyda Lale Tara - Enka Inşaat - 900 milyon dolar 43- Leyla Tara Suyabatmaz - Enka İnşaat - 900 milyon dolar 43- Lucien Arkas - Arkas Holding - 900 milyon dolar 43- Yasemin Zeynep Keyman - Enka İnşaat - 900 milyon dolar 43- Yüksel Yıldırım - Yıldırım Holding - 900 milyon dolar 50- Mustafa Latif Topbaş - Bim - 890 milyon dolar 51- Ahmet Afif Topbaş - Bim - 850 milyon dolar 51- Ahmet Özokur - Yıldız Holding - 850 milyon dolar 51- Hasan Çolakoğlu - Çolakoğlu Metalurji - 850 milyon dolar 51- Vildan Gülçelik - Enka Inşaat - 850 milyon dolar 56- Ahmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar 56- Ali Ülker - Yıldız Holding - 800 milyon dolar 56- Ekrem Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar 56- Hanzade Doğan Boyner - Doğan Holding - 800 milyon dolar 56- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar 56- Şeref Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar 61- Hakan Safi - Safi Holding - 750 milyon dolar 62- Kemal Tahir Güleryüz - Gülermak Ağır Sanayi - 740 milyon dolar 63- Aziz Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar 63- Mehmet Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar 65- Çiğdem Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar

10 /11 65- Erhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar

65- Korhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar 65- Serra Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar 65- Sevda Gülçelik - Enka Inşaat - 700 milyon dolar 65- Suzan Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar 71- Abidin Gülmüş - Gen llaç - 675 milyon dolar 72- Aylin Elif Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar 72- Bernard Arkas - Arkas Holding - 650 milyon dolar 72- Esra Çiğdem Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar 72- Olgun Zorlu - Zorlu Holding - 650 milyon dolar 76- Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar 76- Hasan Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar 78- Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Holding - 600 milyon dolar 78- Claire Arcas - Arkas Holding - 600 milyon dolar 78- Diane Arcas Göçmez - Arkas Holding - 600 milyon dolar 78- Zafer Kurşun - Orjin Group - 600 milyon dolar 78- Zafer Yıldırım - Orjin Group - 600 milyon dolar 83- Figen Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar 83- Mehmet Oğuz Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar 83- Nurettin Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar 86- Nezih Barut - Abdi Ibrahim İlaç - 570 milyon dolar