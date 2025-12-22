22 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6 bin 50 TL'ye yükseldi. Ons altın ise 4 bin 395 dolara çıktı. Hem ons hem de gram altın haftanın ilk işlem gününe kendi rekorlarını kırarak başlamış oldu.
Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. Küreseldeki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni rekora taşıdı.
Ons altın fiyatı, 4 bin 395 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı 6 bin 50 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise, fiziki gram satış fiyatı 6 bin 142 TL'den gerçekleşiyor.