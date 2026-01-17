Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
40 yıldır kuyumculuk yapan sarraf gram altının 9 bin lira olacağı tarihi açıkladı: Altın her zaman güvenli liman

40 yıldır kuyumculuk yapan sarraf gram altının 9 bin lira olacağı tarihi açıkladı: Altın her zaman güvenli liman

20:0917/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kütahya ve Tavşanlı ilçesinde 40 yıldır kuyumculuk yapan İsmail Alper, altın piyasasındaki yükseliş trendini değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Alper, altının uzun vadede en güvenli liman olduğunu vurgulayarak, yaz aylarında fiyatların 9 bin TL bandına ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi.

Sarraf İsmail Alper, dünya piyasalarında gümüşün ciddi bir prim yaptığını ancak Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracının her zaman altın olduğunu belirtti.

Altının her geçen gün küçük adımlarla değer kazandığına dikkat çeken Alper, yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Altının Türk kültüründeki yerine değinen İsmail Alper, "Mesleğim kuyumculuk ve yaklaşık 40 yıldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda dünya genelinde gümüşün revaçta olduğunu ve iyi prim yaptığını görüyoruz...

Ancak altın, uzun vadede her zaman değer katar. Türk halkı altını benimsemiştir; altına karşı her zaman bir sempati duyar. Vatandaşımız altın alırsa ileriye dönük mutlaka fayda sağlar" dedi.



Fiyat tahminlerini paylaşan Alper, özellikle yaz aylarına işaret ederek şunları söyledi:

"Şu anda piyasalarda altın için 7 bin bandı konuşuluyor. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında, düğün sezonunun da etkisiyle tüm meslektaşlarımın da öngördüğü gibi rakamlar 9 bin bandını bulabilir. Altın her gün ufak ufak yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın altına olan güveni boşa çıkmayacaktır; altın her zaman güvenli liman" dedi.

Gümüşteki hareketliliğe rağmen altının istikrarını koruduğunu belirten Alper, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli yatırımın kazandıracağını ifade ederek sözlerini tamamladı.


#Altın
#Sarraf
#Yatırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu