Gümüşte asıl fırtına şimdi kopuyor: Dev banka yeni ralli İçin 'O rakamı' işaret etti

Altın fiyatlarında süregelen belirsizlik, yatırımcıların rotasını sert bir yükseliş ivmesi yakalayan gümüşe çevirmesine neden oldu. Gümüş piyasasındaki hareketliliği mercek altına alan ABD merkezli dev banka Morgan Stanley, yatırımcılar için kritik bir analiz yayımladı. Raporda, yeni bir rallinin fitilini ateşleyecek direnç seviyeleri ve olası düşüş senaryoları tek tek sıralandı.