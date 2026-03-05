Gümüşte asıl fırtına şimdi kopuyor: Dev banka yeni ralli İçin 'O rakamı' işaret etti

Emtia piyasalarında dengeler değişiyor! Altın fiyatlarındaki belirsizlik yatırımcıyı yön arayışına iterken, küresel piyasalarda gözler son dönemin parlayan yıldızı gümüşe çevrildi. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin yayımladığı son rapor ise piyasalara damgasını vurdu. Dev banka, gümüşte "kimsenin tutamayacağı" o büyük ralliyi başlatacak kritik rakamı açıkladı.
Altın fiyatlarında süregelen belirsizlik, yatırımcıların rotasını sert bir yükseliş ivmesi yakalayan gümüşe çevirmesine neden oldu. Gümüş piyasasındaki hareketliliği mercek altına alan ABD merkezli dev banka Morgan Stanley, yatırımcılar için kritik bir analiz yayımladı. Raporda, yeni bir rallinin fitilini ateşleyecek direnç seviyeleri ve olası düşüş senaryoları tek tek sıralandı.
İşte raporda öne çıkan çarpıcı rakamlar ve senaryolar:
RALLİNİN BAŞLAMASI İÇİN GÖZLER O SEVİYEDE
Kritik eşik: Analistlere göre gümüşte asıl patlama 95 dolar seviyesinin aşılmasıyla başlayacak.
İlk hedef: Bu eşik geçilirse piyasada güçlü bir alım dalgası başlayacak ve fiyatlar hızla 110 - 120 dolar bandına oturacak.
UZUN VADELİ ZİRVE
120 doların üzerinde kalıcılık sağlanması ve trendin korunması halinde ise 130 dolar ve üzeri test edilebilir.
DÜŞÜŞ İHTİMALİ: NEREYE DİKKAT EDİLMELİ?
Banka sadece yükselişe değil, olası geri çekilmelere karşı da yatırımcıyı uyarıyor:
Fiyatların mevcut seviyelerde tutunamaması halinde 84 dolar bölgesi "kritik destek" olarak takip edilmeli.
Bu desteğin kırılması durumunda fiyatlar 70 dolar bandına kadar gerileyebilir ve derin bir düzeltme yaşanabilir.
ENDÜSTRİYEL TALEPLER PATLATIYOR
Morgan Stanley'e göre gümüşteki bu yükselişin tek nedeni yatırımcı talebi değil. Özellikle güneş enerjisi panelleri, elektronik üretimi ve yeni nesil teknolojilerde gümüş kullanımının patlama yapması, fiyatları yukarı iten en sağlam dayanak olarak gösteriliyor.