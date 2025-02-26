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Hamsinin kilosu 150 liraya düştü: Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Hamsinin kilosu 150 liraya düştü: Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

20:4926/02/2025, Çarşamba
DHA
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Zonguldak'ta fırtınanın sona ermesiyle denize açılan balıkçıların ağları hamsiyle doldu. Tezgahlarda 200 lira olan hamsinin fiyatı 150 liraya düştü.

Kar yağışı ve denizlerde fırtınanın etkili olduğu kentte, havanın düzelmesiyle birlikte balıkçılar tekrar denize açıldı.

Balıkçıların ağları hamsiyle dolunca, 200 liradan satılan hamsinin tezgahlarda kilosu 150 liraya kadar düştü. 

Kar suyuyla birlikte irileşen ve yağlanan hamsiye, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Hamsi fiyatının yeniden artacağını düşündüğünü söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, “Şu an fiyatı 150 lira. Ancak ileriki günlerde aynı kalmayacak. Şu an 150 liradan satılan hamsi, önümüzdeki günlerde 200 liraya kadar çıkar. Biz karda fırtınada hep buradaydık. Vatandaşları balıksız bırakmadık” dedi.

#Hamsi
#Balık
#Deniz

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