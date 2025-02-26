Hamsinin kilosu 150 liraya düştü: Vatandaş yoğun ilgi gösterdi

Hamsi fiyatının yeniden artacağını düşündüğünü söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, “Şu an fiyatı 150 lira. Ancak ileriki günlerde aynı kalmayacak. Şu an 150 liradan satılan hamsi, önümüzdeki günlerde 200 liraya kadar çıkar. Biz karda fırtınada hep buradaydık. Vatandaşları balıksız bırakmadık” dedi.