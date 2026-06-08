Bankalar müşteri çekebilmek için faizsiz kredi vermeye devam ediyor.
Bankalar, yeni müşteri edinmek için yarışan bankalar 100 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneklerini sunuyor.
Maliyeti olmayan sıfır faizli krediler her zaman avantaj sağlarken, küçük nakit ihtiyaçlarının bu sayede karşılanması tüketicilere rahatlık getiriyor.
Bankalar 12 aya varan vadelerde 100 bin liraya kadar krediyi faizsiz veriyor.
NTV'nin haberine göre, işte faizsiz kredi veren bankalar:
Denizbank 100 bin lira, 3 ay vadeli faizsiz kredi veriyor. 3 ay vadeli 65 bin liraya varan kredi ve 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 10 bin liraya varan taksitli kurtaran hesap sunuluyor.
Garanti BBVA, 100 bin liraya kadar 3 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.
Türkiye İş Bankası 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 30 bin liraya varan ek hesap hesapla 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.
Albaraka Türki, vade farksız 40 bin liraya kadar hoş geldin finansmanı ve 60 bin liraya varan vade farksız taksitli alışveriş imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 100 bin lira 6 ay vadeli ve faizsiz olarak veriliyor.
Akbank 12 ay vadeli 45 bin lira kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit fırsatını sıfır faizle sunuyor.
QNB, 3 ay vadeli 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avansı faizsiz olarak sunuyor.
Türkiye Finans 50 bin liraya varan ihtiyaç finansmanını 3 ay vadeli olarak finansman oransız veriyor.