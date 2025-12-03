İkinci el araç satışında yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

"Esnafa nefes aldıracak"

Düzenlemenin, yıllardır sistematik şekilde yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olduğunu belirten MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörümüz adına kararlılıkla takip ettiğimiz bir konunun çözüme ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu düzenleme, yalnızca esnafın mali yükünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda kayıt dışı alım-satım yapan kişilere karşı rekabeti güçlendirecek, kayıtlı ve belgeli ticaretin de önü daha da açılacak. Yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelerin kontrolsüz şekilde araç ticareti yapması hem devletimizin vergi kaybına hem de sektörde güven sorununa yol açıyordu"