İkinci el oto pazarında beklenen hareketlilik olmadı: Yaprak kıpırdamıyor

HAREKETLENMESİ BEKLENEN SEKTÖR, HAREKETLENMEDİ





Oto Galerici Sezer Ateş, "Sektörün nabzını tutmak için galeri sitelerimizi geziyorum. Bu sektörün temsilcileriyle görüşüyorum. Sokaklar bomboş. Normalde bayram önü insanların ulaşabileceği her marka, her türlü araç burada mevcut. Burası insanlar ile dolup taşması gerekirken şu anda bir pazarlık dahi yok. İnsanlar bir fiyat dahi sormak için gelmiyorlar. Malumunuz bayram yaklaşıyor. Hareketlenmesi beklenen sektör, hareketlenmedi. Piyasa sıkışmış durumda. İnsanların krediye ulaşması sağlanarak sektörün bir an önce canlanması gerekiyor. Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var...