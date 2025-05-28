İkinci el oto pazarında beklenen hareketlilik olmadı: Yaprak kıpırdamıyor

Müşterilerimizin 1,5 milyonluk bir araca 100 bin lira bir indirim beklentisi var. Bizim de kar marjlarımız günden güne düştüğü için makul değerde iskonto yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de bazı müşterilerimiz boş gidebiliyor. Kar marjımız eskisi gibi değil. Pandemi öncesi yüzde 10, yüzde 15 arasında bir kar marjımız vardı. Fakat günümüzde şu anda yüzde 3, yüzde 5 arasında kar marjıyla çalışıyoruz. 1,5 buçuk milyon TL'lik bir araçta yüzde 5, 70 bin TL yapıyor. Bayram öncesi işlerimizin en hareketli olduğu günlerdir. Fakat şu anda bayram öncesinde, burada bayrama bir hafta, 10 gün kaldı, ama herhangi bir hareket yok. Caddeler bomboş. Araçlar dolu. Müşterilerini bekliyor. Bayramdan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım amaçlı araç almak isteyen müşterilerimiz bence zamanı diye düşünüyorum. Çünkü kar marjları düşük. Bence zamanı araç alma zamanı şu an. Karlılık güden insanlar için kar marjlı araçların yükselmesi bekleniyor. Yazın sonlarına doğru araç piyasasının biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Açıkçası yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir artış bekleniyor" dedi.