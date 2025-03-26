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İlk 10'a giremediler bildiklerinizi unutun: En güvenilir otomobiller açıklandı

İlk 10'a giremediler bildiklerinizi unutun: En güvenilir otomobiller açıklandı

16:0926/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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Güvenlik testleri gerçekleştiren Consumer Reports (CR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesi, 2000-2025 yılları arasındaki performanslara göre şekillendi. Bu yıl, yıllardır zirvede yer alan markanın tahtını devretmesi dikkat çekti. Listede yer alan dünyaca ünlü otomobil markaları güvenilirlik sıralamasına göre yeniden değerlendirilirken, değişen lider marka sektörde büyük yankı uyandırdı.

Amerikalı bağımsız araştırma ve test kuruluşu Consumer Reports, otomobil tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En Güvenilir Otomobil Markaları" listesini duyurdu. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı sıralama, 2000-2025 yılları arasındaki performans ve güvenilirlik verilerine dayanıyor. Listenin bu yılki sonuçları otomobil sektöründe önemli değişimlere işaret ederken, zirveye yerleşen yeni marka dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en güvenilir otomobil markaları 2000 ila 2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, kamyon ve SUV araçların analiziyle belirlendi. Kullanıcı memnuniyeti, güvenilirlik derecesi, yol testlerinin sonuçları ve beklenen güvenilirlik gibi pek çok açıdan test edilen otomobiller, tüketici sorunları açısından da değerlendirildi.

Rapora göre, listenin ilk 5'inde yer alan markalar sıralamadaki yerlerini korusalar da yıllar sonra zirve değişti.

15-Volvo

14-Genesis

13-Ford

12-Nissan

11-Buick

10-Hyundai

9-Kia

8-BMW

7-Audi

6-Mazda

5-Acura

4-Honda

3-Toyota

2-Lexus

1-Subaru

#Otomobil
#Araba
#güvenilir arabalar

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