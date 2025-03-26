İlk 10'a giremediler bildiklerinizi unutun: En güvenilir otomobiller açıklandı

Dünyanın en güvenilir otomobil markaları 2000 ila 2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, kamyon ve SUV araçların analiziyle belirlendi. Kullanıcı memnuniyeti, güvenilirlik derecesi, yol testlerinin sonuçları ve beklenen güvenilirlik gibi pek çok açıdan test edilen otomobiller, tüketici sorunları açısından da değerlendirildi.