İŞKUR duyurdu: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak

08:215/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik personeline yönelik Toplum Yararına Programı (TYP) başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden pek çok il için TYP ilanları yayımlanırken, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve gerekli şartların neler olduğu merak konusu oldu. Peki, TYP kapsamında temizlik görevlisi alımı için başvurular ne zaman başlayacak, başvurular hangi yollarla yapılacak ve aranan kriterler neler?

İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak temizlik görevlisi alımları, Türkiye genelinde il bazında yürütülecek. Başvuru süreci her il ve ilçede ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanacak duyurulara göre ilerleyecek. Bu nedenle adayların, başvuru tarihleri ve kontenjan bilgileri için bulundukları ilin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.


İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.


TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.




