İslam Memiş'ten altın sahiplerine acil uyarı: "Büyük bir soygun hazırlığı var, sakın o hataya düşmeyin!"

Orta Doğu’daki ateş çemberi piyasaları da yakmaya başladı! Finans analisti İslam Memiş, bölgesel bir savaş riskinin petrolü 120 dolara fırlatabileceğini belirttiği açıklamasında altın yatırımcılarına ilişkin de kritik açıklamalarda bulundu. 'Kaldıraçlı işlem yapan yarın sabah batmış uyanır' sözleriyle piyasadaki manipülasyon tehlikesine dikkat çeken Memiş, “Büyük vurgun yapacaklar, büyük soygun yapacaklar” dedi. İşte detaylar.
Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin piyasalara etkisini değerlendirirken, özellikle 2026 yılına dair çarpıcı bir projeksiyon çizdi. Memiş, yatırımcıları "parayı kazanma değil, koruma vakti" diyerek bir kez daha uyardı. Mevcut küresel çalkantıların sadece birer 'hazırlık' olduğunu öne süren Memiş, 2026 yılını 'büyük vurgun ve soygun yılı' ilan etti.
"2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK"
Piyasalardaki dalgalanmanın arka planına dikkat çeken Memiş Haber Global'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"2026 yılı manipülasyon yılı. Büyük vurgun yapacaklar, büyük soygun yapacaklar. Bu finalde dijital paralara geçiş, beraberinde enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar. O yüzden Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, dünya ticaretinin durması, gıda enflasyonunun hortlaması, tarım emtialarının tekrar fiyatlarının yükselmesi gibi birçok etken bu savaşta artık belirleyici olacak."
PETROL FİYATLARINDA 120 DOLAR RİSKİ
Savaşın küresel enflasyon üzerindeki etkisine değinen analist, petrol fiyatları için kritik seviyeleri paylaştı:
"Tabii söz konusu savaş olunca ve Orta Doğu olunca başta petrol fiyatlarını yakından takip edeceğiz. Kısa vadede aşağıda 75 dolar, yukarıda 85 dolar aralığında bir dalgalanma mümkün olabilir. Biraz daha orta vadeye bakalım; çatışmalar hızlanacak, biraz daha bölgesel savaşa dönüşme riski oluşacak; bu sefer 115-120 dolar seviyesine kadar yükselişlerden bahsedebiliriz."
YATIRIMCIYA KALDIRAÇLI İŞLEM VE FİZİKİ ALTIN UYARISI
Piyasadaki sert hareketler karşısında vatandaşları uyaran Memiş, parayı korumanın yolunun "malına sahip çıkmak" olduğunu belirtti:
"Savaş ekonomisinin olduğu dönemlerde yatırımcıların kendilerinin, ayağı yere basar bir şekilde piyasaları takip edeceği vakit para kazanma dönemi değil, parayı koruma vaktidir. 'Kısa vadede yükseldi satarım, düştü alırım' – o işi geçeceksin, batarsın. Bu gibi ortamlarda kesinlikle kaldıraçlı işlem, kredili işlem falan bunlar hayal. Tamamen yarın sabah kalktığınız zaman batarsınız."
Altın alacaklar için ise "fırsatçılık" uyarısında bulundu:
"Bu gibi fırsatçıların devrede olduğu bir dönemde gidip fiziki olarak altın alma. Almak istiyorsan git bankadan al. Niye? İşçilik koyacaklar; 4.000 dolar, 5.000 dolar, 15.000 dolar... Fırsatçılar var çünkü. Bunlar vatansız."
"MERKEZ BANKASININ ELİ GÜÇLÜ"
Türkiye'nin ekonomi yönetimi ve alınan tedbirler hakkında da konuşan İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve SPK dün karar açıkladı, gereken tedbirleri aldı. Açığa satışı yasakladı. Merkez Bankası gerektiği zaman müdahale edeceğinin sinyalini verdi. Rezervler 200 milyar doların üzerinde zaten, yeterince eli güçlü. Dolayısıyla bu ortamda Türkiye hem jeopolitik anlamda hem de ekonomi anlamında elinden geleni zaten fazlasıyla yapıyor."