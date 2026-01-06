İslam Memiş'ten ezber bozan altın fiyatları tahmini geldi: 'Yükselişin sebebi Venezuela değil' dedi o tarihi işaret etti

Altın piyasaları Venezuela’daki siyasi kriz ve küresel gerilimlerle hareketli günler geçirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıyı ters köşe yapan bir analiz geldi. Herkes Venezuela olaylarına odaklanmışken "Yükselişin sebebi bu değil, asıl tehlike başka" diyen Memiş, 2026 yılı senaryosunu tek tek anlattı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Venezuela krizi gölgesinde 2026 yılına dair çok konuşulacak altın öngörülerini paylaştı. Piyasalardaki yükselişin asıl nedenini açıklayan Memiş, yatırımcıyı ters köşe yapacak o seviyeyi ve tarihi duyurdu. İşte İslam Memiş'in gram ve ons altın için yol haritası...
"YÜKSELİŞİN SEBEBİ VENEZUELA DEĞİL"
Venezuela'daki gelişmeler ve Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Piyasaların tedirgin olduğu bir dönemde Youtube kanalından haftalık değerlendirmesini yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için ezber bozan uyarılarda bulundu.
Piyasalarda Venezuela kaynaklı bir gerginlik havası olsa da İslam Memiş, 2026'nın genel itibarıyla bir manipülasyon ve belirsizlik yılı olacağını vurgulayan Memiş, şu dikkat çeken tespiti yaptı:
"Burada bir operasyon bile yok. Maduro'yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar, Dolayısıyla altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil."
PİYASA ASLINDA NEYİ BEKLİYOR?
Altındaki yukarı yönlü ivmenin asıl nedeninin yeni çatışma beklentileri olduğunu belirten Memiş, güvenli limanlara olan talebin arkasındaki gerçek senaryoyu şöyle açıkladı:
"Piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor. Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi, buralara da bir müdahale beklentisi oluşturdu. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu."
ONS ALTINDA HEDEF: 4880 DOLAR
Altın ve gümüşün haftaya yükselişle başladığına dikkat çeken uzman isim, ons altın tarafında 4420 dolar seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Ancak Memiş'in asıl bombası, yılın ilk yarısı için verdiği hedef fiyat ve sonrasındaki "çıkış" uyarısı oldu:
Beklenti: "Yılın ilk yarısında bu yükselişlerde beklentimiz 4800-4880 dolar seviyesi."
Strateji: "Bu yükselişleri bir çıkış fırsatı olarak değerlendirenler gerçek varlıklara dönebilir."
"YILIN İKİNCİ YARISINDA KAZANÇ BEKLEMİYORUM"
Yatırımcıları en çok şaşırtan kısım ise yılın ikinci yarısına dair karamsar tablo oldu. İslam Memiş, 4800 dolar bandının bir "satış ve çıkış" fırsatı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Yılın ikinci yarısında ben şahsen altın tarafında, gümüş tarafında bir yükseliş, bir kazanç falan beklemiyorum. O yüzden ons altın tarafında 4800-4880 dolar direnci bence çıkış için uygun fiyatlar."
GRAM ALTIN VE KAPALIÇARŞI MAKASI
Gram altın yatırımcısına da seslenen Memiş, 6400 TL seviyelerine işaret etti. Kapalıçarşı'da makas aralığının açıldığını gözlemlediklerini belirten Memiş, ons altının içeride gram altına yön vermeye devam edeceğinin altını çizdi.
"MİKTARINA ODAKLANACAKSIN"
Sözlerini yatırımcılara "al-sat" uyarısı yaparak bitiren Memiş, piyasaların bilerek manipüle edildiğini hatırlattı:
"Şu anda değerli metaller tarafında 'alalım, satalım' diye bir piyasa yok. Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Gerçek hamleleri yapacaksın. Birikimlerin üzerinden al-sat yapmayacaksın. Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle ediyorlar. "