İslam Memiş'ten ezber bozan altın fiyatları tahmini geldi: 'Yükselişin sebebi Venezuela değil' dedi o tarihi işaret etti

"Burada bir operasyon bile yok. Maduro'yu bildiğin elleriyle teslim ettiler. Bir savaş yok. Çin, Rusya, Amerika kendi aralarında anlaşmış, bir anlaşmazlık yok gibi adamı aldılar, Dolayısıyla altın tarafındaki yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil."





PİYASA ASLINDA NEYİ BEKLİYOR?





Altındaki yukarı yönlü ivmenin asıl nedeninin yeni çatışma beklentileri olduğunu belirten Memiş, güvenli limanlara olan talebin arkasındaki gerçek senaryoyu şöyle açıkladı:





"Piyasalar şimdi Amerika'nın veya İsrail'in İran'a müdahalesini bekliyor. Yine Amerika'nın Meksika ve Kolombiya'yı tehdit etmesi, buralara da bir müdahale beklentisi oluşturdu. O yüzden güvenli limanlara bir talep oldu."