“Kepçe operatörleri denildiği gibi 80 ila 100 bin TL arası maaş almıyor”





2006 yılından beri iş makinesi operatörlüğü yaptığını dile getiren Uğur Esen, operatörlerin 50 bin TL'ye kadar maaş aldığını belirterek “Hava şartlarının sıcak olması bizi zorluyor. Buradaki insanları gördüğümüzde elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Mesleğimi severek yaptığım için buradayım. Buradaki insanların mağduriyetini gördük. İnsan vicdanen burada bulunmak istiyor. Kepçe operatörleri 45 ila 50 bin TL alıyor. Kıymetli bir operatör oluyor. O kişiye 5 veya 10 bin TL fazla verebiliyor. Kepçe operatörleri denildiği gibi 80 ila 100 bin TL arası maaş almıyor. Gençlere öncelikle okumalarını tavsiye ediyorum Eğer bu işleri yapacaklarsa erken yaşta başlamaları gerekiyor. Bu iş yapılabilecek bir meslek. Bizim ülkemiz deprem bölgesi bu nedenle bu sektör sürekli olacak bir iş” şeklinde konuştu.