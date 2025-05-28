Kocaeli'de üretildi, tamamen yerli ve milli: Mahkumlar başardı, günlük 4 bin adet kapasiteye sahip

"Uzmanlık alanlarına göre istihdam ediyoruz"





Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci yaptığı açıklamada kurumun Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve vizyonlarının cezaevlerinde bulunan hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma kazandırmak olduğunu belirtti. Gezginci, "Özellikle daha önce bir mesleği icra etmiş hükümlülerimiz varsa, onları kendi uzmanlık alanlarına göre istihdam ediyoruz. Daha önce herhangi bir meslek icra etmemiş hükümlülerimize ise, uzman personelimiz aracılığıyla meslek eğitimi veriyoruz. Tahliye sonrasında aldıkları ustalık belgeleriyle kendi iş yerlerini açabilecek düzeye geliyorlar" dedi.