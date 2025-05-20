İstanbul’da eski ve riskli binalarda oturanlar için artık mazeret kalmadı. 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilgi çığ gibi büyüyor. Devlet, hem maddi hem teknik destekle dönüşüm sürecini vatandaşın yükü olmaktan çıkarıyor. Üstelik tüm bunlara ulaşmak için tek yapılması gereken şey: Adım atmak! Peki bu dev destekten kimler, nasıl yararlanabiliyor? Yarısı Bizden kampanyasının şartları neler? İşte adım adım kentsel dönüşüm rehberi…

1 /11 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilgi çığ gibi büyüyor. Devlet, riskli yapılarda yaşayanlara 1 milyon 875 bin TL’ye kadar destek veriyor. Kira yardımı, kredi kolaylığı, hibe ve vergi muafiyetleriyle dönüşüm artık çok daha kolay. Peki bu dev destekten kimler, nasıl yararlanabiliyor? İşte tüm şartlar...

2 /11 1 milyon 875 bin TL devlet desteği ﻿﻿ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’da kentsel dönüşüm ihtiyacındaki vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. Kampanya kapsamında bir konut için: 875 bin TL hibe, 875 bin TL uygun koşullu kredi, 125 bin TL taşınma yardımı veriliyor. ﻿ Yani toplamda 1 milyon 875 bin TL'lik bir destekten söz ediyoruz. İş yerleri için bu rakam 1 milyon TL’yi buluyor.

3 /11 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi

Verilen kredilerin geri ödemesi yapı ruhsatından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla yayılan bir taksitlendirme planıyla geri ödeniyor. İlk yıl faiz yok; sonrasında da TEFE’nin yarısı kadar bir artışla devam ediyor. Ayrıca gelir belgesi ya da kredi puanı şartı da aranmıyor.



4 /11 Kira yardımı, vergi muafiyeti, KDV indirimi

Riskli yapılarda oturanlar için aylık kira yardımı İstanbul’da 8 bin TL. Kiracılara ise defaten 16 bin TL, sınırlı ayni hak sahiplerine ise 40 bin TL ödeme yapılıyor. Kentsel dönüşümde: KDV sadece %1 Noter, tapu harcı ve vergiler sıfır Enerji verimli konutlara ekstra teşvik Binalarını kendi dönüştürenler için de aynı destekler geçerli.





5 /11 Süre sınırı kalktı, şartlar kolaylaştı

Başvurular 2023’te alınmaya başladı ama yoğun talep üzerine süre sınırı kaldırıldı. İstanbul’daki tüm ilçelerdeki riskli yapılarda oturanlar başvurabiliyor. Yüzde 100 bina anlaşması sağlanması yeterli. Başvurular için riskli yapının yıkıldığı ya da tahliye edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ilçe belediyesine ya da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne gitmek gerekiyor.

6 /11 Enerji verimliliği öne çıkıyor

Devletin sunduğu faiz destekli kredi oranları da dikkat çekiyor. A sınıfı enerji verimliliğine sahip konutlarda faiz desteği %0.78’e kadar çıkabiliyor. Böylece sadece güvenli değil, aynı zamanda çevreci binalar da teşvik ediliyor.



7 /11 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler?

Riskli yapı tespiti: Yapının riskli olduğuna dair rapor alınmalıdır. Kat irtifakı kurulumu: Kat irtifakı kurulmuş olmalıdır. Yapı büyüklüğü: Yeni yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemelidir (otopark ve sığınak hariç). Ruhsat tarihi: Yapı ruhsatı 1 Nisan 2023 tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.



8 /11 Başvuru süreci

Riskli yapı tespiti: Lisanslı kuruluşlardan alınan raporla yapının riskli olduğu belgelenir. Kat irtifakı kurulumu: Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahipliği tespiti yapılır. İlçe belediyesine başvuru: Gerekli belgelerle birlikte ilçe belediyesine başvurulur. Sözleşme imzalanması: Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.





9 /11 Kredi geri ödeme koşulları

Ödeme başlangıcı: Yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra ödemeler başlar. Vade süresi: 10 yıl. İlk yıl faiz: Uygulanmaz. Sonraki yıllar: TÜFE'nin yarısı kadar faiz uygulanır.





10 /11 Alan bazlı büyük dönüşümler

Tam uzlaşma sağlanan alan bazlı dönüşümlerde, TOKİ ve Emlak Konut GYO inşaat desteği sağlar. 875.000 TL hibe, bina maliyetinden düşülür; kalan borç uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.