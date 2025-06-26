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Kütahya'da yerli üretim TOGG taksi oldu: Gurur duyuyorum

Kütahya'da yerli üretim TOGG taksi oldu: Gurur duyuyorum

12:5626/06/2025, Perşembe
IHA
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan şahıs, yerli üretim TOGG marka aracıyla konforlu ve modern bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Tavşanlı'da bir taksi durağına bağlı olarak çalışan Celalettin Sarı, TOGG marka taksisiyle ilçe sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 25 yıldır ilçede taksicilik yapan Sarı, "Benim için öncelik müşteri memnuniyeti" ifadelerini kullandı. 

Müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak adına TOGG'u tercih ettiğini belirten Sarı, aracının konforu, güvenliği ve teknolojik özellikleriyle müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Müşterileri ise yerli ve milli aracı taksi olarak ilçeye kazandıran Celalettin Sarı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Taksici Celalettin Sarı, yerli ve milli bir araç olan TOGG ile hizmet vermekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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