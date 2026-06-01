Emekliler için masadaki olasılıklar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de temmuz zammı, Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda şekilleniyor. Mayıs ayında yüzde 1,89 ve haziran ayında yüzde 1,52 olarak öngörülen aylık enflasyon artışlarının gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 18,58 olacak ve emekli zamları bu oran üzerinden hesaplanacak.

En düşük emekli maaşı uygulamasında mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu göz önüne alındığında, beklenen artışla birlikte bu rakamın 23 bin 716 TL'ye çıkması öngörülüyor.