Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı yaklaşırken, gözler enflasyon rakamlarından gelecek son verilere çevrildi. Açıklanan veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, milyonlarca kişinin gelirinde oluşacak değişimi ortaya koymaya başladı. Özellikle en düşük maaşlarda yaşanacak artış merakla takip ediliyor.
Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen milyonlarca memur ve emekli için kritik süreç hızla ilerliyor. Enflasyon verilerinin büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar da güncellenmeye başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketleri ve açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda oluşan yeni tablolar, maaşlarda beklenen artışın boyutuna ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Zam oranları için kritik süreç
Memur ve memur emeklilerinin gelirlerindeki artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı olmak üzere iki temel kritere göre hesaplanıyor. 2026 yılının ilk yarısı için önceden belirlenen toplu sözleşme zammına ek olarak, gerçekleşen enflasyonun bu oranı aşması durumunda aradaki fark doğrudan maaşlara yansıtılıyor. Ocak ve nisan aylarını kapsayan dönemde toplam enflasyonun yüzde 14,64 olarak açıklanması, memurlar için halihazırda yüzde 3,28 oranında bir enflasyon farkı doğurmuş durumda.
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile bu fark birleştirildiğinde, henüz mayıs ve haziran verileri açıklanmamış olmasına rağmen toplam artış yüzde 10,51'e ulaştı. Kesinleşmiş beş aylık zam oranının ortaya çıkması için ise kritik tarih, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini duyuracağı 3 Haziran olarak öne çıkıyor. Haziran verilerinin de tabloya eklenmesiyle birlikte nihai zam oranları kesinlik kazanacak.
Merkez Bankası tahminleriyle ilk hesaplar ortaya çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yer alan beklentilere göre, altı aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda, memurlar için dönemsel enflasyon farkı yüzde 6,83'e, temmuz ayındaki toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle toplam artış oranı yüzde 14,31'e ulaşacak. Beklentilerin gerçeğe dönüşmesi halinde kamudaki maaş dengesi önemli ölçüde değişerek en düşük memur maaşını 73 bin 612 TL seviyesine taşıyacak. Bu oransal artışla birlikte öğretmen maaşlarının 83 bin 867 TL'ye, polis memuru maaşlarının 93 bin 296 TL'ye ve uzman doktor maaşlarının 171 bin 952 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Emekliler için masadaki olasılıklar
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de temmuz zammı, Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda şekilleniyor. Mayıs ayında yüzde 1,89 ve haziran ayında yüzde 1,52 olarak öngörülen aylık enflasyon artışlarının gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 18,58 olacak ve emekli zamları bu oran üzerinden hesaplanacak.
En düşük emekli maaşı uygulamasında mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu göz önüne alındığında, beklenen artışla birlikte bu rakamın 23 bin 716 TL'ye çıkması öngörülüyor.
Kesinleşen oranlar ve farklı anket tahminleri ışığında emekli maaşlarındaki olası değişimler tüm detaylarıyla hesaplandı. Mevcut durumda 20 bin TL alan bir emeklinin maaşı, yüzde 14,64'lük kesinleşen zamla 22 bin 928 TL'ye, Merkez Bankası'nın yüzde 18,50'lik tahminiyle 23 bin 700 TL'ye ve yüzde 18,58'lik piyasa anketi beklentisiyle 23 bin 716 TL'ye yükselecek.
Aynı senaryolar 22 bin TL maaş alan emekliler için uygulandığında rakamlar sırasıyla 25 bin 221 TL, 26 bin 070 TL ve 26 bin 088 TL olarak şekilleniyor. Maaşı 25 bin TL olan emeklilerin maaşı kesinleşen zamla 28 bin 660 TL'ye, Merkez Bankası tahminiyle 29 bin 625 TL'ye ve piyasa beklentisiyle 29 bin 645 TL'ye ulaşacak. 30 bin TL maaş alanların yeni gelirleri mevcut zamla 34 bin 392 TL olurken, tahminler doğrultusunda bu rakam 35 bin 550 TL ile 35 bin 574 TL arasına oturacak.
35 bin TL maaş alan bir emeklinin geliri kesinleşen oranla 40 bin 124 TL'ye çıkarken, yüzde 18,50'lik tahminle 41 bin 475 TL, yüzde 18,58'lik beklentiyle ise 41 bin 503 TL olacak. Son olarak, mevcut maaşı 40 bin TL olan emeklilerin aylıkları yüzde 14,64'lük oranla 45 bin 856 TL'ye ulaşırken, Merkez Bankası tahminiyle 47 bin 400 TL, piyasa anketi beklentisiyle de 47 bin 432 TL seviyesine yükselecek.