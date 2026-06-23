Milyonlarca araç sahibine müjde: Muayenede o ücret tamamen kalkıyor

"VATANDAŞIMIZIN GERİ BİLDİRİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğu Türkiye’de, tekrar muayenelerle birlikte yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini söyleyen TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, yeni nesil muayene hizmetleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hedefimiz yüksek kapasiteli, dijital altyapıyla desteklenen, hızlı ve kullanıcı dostu bir araç muayene sistemi sunmak. Araç sahiplerinin işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmelerini ve trafikte güvenle yol almalarını sağlayacak bir hizmet modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda geçmiş dönem araç muayene deneyimlerini ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkatle değerlendirdik. En sık dile getirilen konulardan biri kartlı ödemelerde uygulanan komisyondu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda sağlanan mutabakat doğrultusunda, 15 Ağustos 2027’den itibaren hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmamasına karar verildi."