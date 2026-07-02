Türkiye'nin dikkati, yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yaklaşık 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren ve yılın ilk yarısına ait enflasyon tablosunu netleştirecek olan bu veri, TÜİK tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Altı aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri, Memurların maaşları, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri, Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri, Dul ve yetim aylığı, 65 yaş aylığı, Evde bakım yardımı, Kıdem tazminatı gibi birçok kalemde artış yaşanacak. İşte detaylar.
Yaklaşık 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisinin kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca kişinin Temmuz ayı zam oranları resmiyet kazanacak ve başta emekli ile memurlar olmak üzere birçok kişinin gelirinde yeni bir dönem başlayacak.
NELER DEĞİŞECEK?
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri
- Memurların maaşları
- Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri
- Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri
- Emekli doktorların ilave ödemeleri
- Dul ve yetim aylığı
- 65 yaş aylığı
- Evde bakım aylığı
- Engelli aylığı
- Kronik hastalık yardımı
- Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
- Kıdem tazminatı tavanı
5 AYLIK VERİLER VE ZAM BEKLENTİLERİ
Şu ana kadar açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.61 oranında zam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkı yüzde 5.05 olarak hesaplanırken, toplam zam oranı yüzde 12.41 seviyesine ulaştı. Yarınki veriyle birlikte netleşecek olan maaş zamlarına ilişkin tahminler ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17 ila 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13 ila 14 aralığında bir artışa işaret ediyor.
EMEKLİ VE MEMUR ÖDEMELERİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK
6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıkları ile ek ödemeleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede artış sağlayacak. Memurlara verilecek yüzde 7'lik zammın üzerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı kadar fark eklenecek. Bu artış sadece maaşları değil, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerini de doğrudan yukarı çekecek. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ile dul ve yetim aylığı alanların kök aylıkları enflasyon oranında artırılırken, yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplara artmış olarak geçecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri ile memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri de bu zam rüzgarından nasibini alacak.
SOSYAL YARDIMLAR VE KIDEM TAZMİNATI
Memur maaş katsayısında yaşanacak olan yükseliş, sosyal destek ödemelerine ve çalışma hayatının kritik unsurlarına da doğrudan yansıyacak. Yarınki açıklamanın ardından 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı ve kronik hastalık yardımı gibi sosyal yardımlar da memur maaşlarındaki artış oranında zamlanacak.
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bu katsayı artışıyla birlikte yeni seviyelerine güncellenecek. Öte yandan, özel sektör çalışanlarının merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı da yukarı çekilecek kalemler arasında bulunuyor. Yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira olarak uygulanan bu tavan tutarı, maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlenerek işten ayrılan çalışanların tazminat hesaplamalarını doğrudan etkileyecek.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.