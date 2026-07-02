EMEKLİ VE MEMUR ÖDEMELERİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK





6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıkları ile ek ödemeleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede artış sağlayacak. Memurlara verilecek yüzde 7'lik zammın üzerine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı kadar fark eklenecek. Bu artış sadece maaşları değil, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerini de doğrudan yukarı çekecek. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ile dul ve yetim aylığı alanların kök aylıkları enflasyon oranında artırılırken, yüzde 4 oranındaki ek ödeme de hesaplara artmış olarak geçecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri ile memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri de bu zam rüzgarından nasibini alacak.