Ne mühendis ne doktor, işverenler onları mumla arıyor: En çok işçi aranan meslekler belli oldu

Açık işlerin yüzde 98,7 gibi büyük bir çoğunluğu özel sektörden gelirken, sanayi sektörü başı çekti. İmalat sanayii, 740 bin 672 açık iş ile eleman ihtiyacının en yoğun olduğu alan olarak kayıtlara geçti.





İŞTE EN ÇOK ARANAN 10 MESLEK





İşverenlerin en çok talep gösterdiği ancak eleman bulmakta zorlandığı meslek grupları da netleşti. Listenin zirvesinde turizm sektörü yer alırken, onu özel güvenlik ve market/perakende sektörü takip etti.