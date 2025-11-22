Ne mühendis ne doktor, işverenler onları mumla arıyor: En çok işçi aranan meslekler belli oldu

Türkiye genelinde işverenlerin "personel bulamıyoruz" şikayetleri artarken, İŞKUR'un Ekim ayı verileri tablonun boyutunu gözler önüne serdi. 2025'in ilk 10 ayında 2 milyondan fazla açık iş kaydı oluşturuldu ancak kadrolar dolmadı. Özellikle hizmet ve sanayi sektöründe "mumla aranan" meslekler belli oldu. İşte en çok eleman aranan o 10 meslek ve sektörlerin son durumu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasının nabzını tutan Ekim 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. En çok işçi aranan meslekler belli oldu. İşte o liste...
İŞVEREN 212 BİN KİŞİ ARIYOR
İŞKUR verilerine göre, sadece Ekim ayı içerisinde işverenler kurum aracılığıyla 212 bin 693 kişilik açık iş ilanı oluşturdu. 2025 yılı Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise bu rakam 2 milyon 101 bin 49'a ulaştı
Açık işlerin yüzde 98,7 gibi büyük bir çoğunluğu özel sektörden gelirken, sanayi sektörü başı çekti. İmalat sanayii, 740 bin 672 açık iş ile eleman ihtiyacının en yoğun olduğu alan olarak kayıtlara geçti.
İŞTE EN ÇOK ARANAN 10 MESLEK
İşverenlerin en çok talep gösterdiği ancak eleman bulmakta zorlandığı meslek grupları da netleşti. Listenin zirvesinde turizm sektörü yer alırken, onu özel güvenlik ve market/perakende sektörü takip etti.
İŞKUR verilerine göre en çok açık iş bulunan ve alım yapılan meslekler şöyle sıralandı:
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78.006 Açık İş
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71.413 Açık İş
Reyon Görevlisi: 51.211 Açık İş
Servis Elemanı (Garson): 50.173 Açık İş
Güvenlik Görevlisi: 41.362 Açık İş
Market Elemanı: 37.024 Açık İş
Satış Elemanı / Danışmanı: 36.645 Açık İş
Konfeksiyon İşçisi: 33.434 Açık İş
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32.022 Açık İş
Perakende Satış Elemanı (Gıda): 21.995 Açık İş
1.3 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
Açık işlerin yanı sıra işe yerleştirme rakamları da raporda yer aldı. Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 133 bin 522 kişi iş sahibi oldu. Bu kişilerin yüzde 60'ını erkekler (80 bin 129), yüzde 40'ını ise kadınlar (53 bin 393) oluşturdu.
2025 yılının genelinde (Ocak-Ekim) ise toplam 1 milyon 298 bin 953 vatandaşa istihdam sağlandı. İşe yerleştirmelerde aslan payını yine sanayi sektöründeki "İmalat" alanı aldı.