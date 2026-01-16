Yeni Şafak
Otomobil alacaklar dikkat: 2025 yılında en fazla tercih edilen renk belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:4816/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
TÜİK, motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

Yüzde 40,6'sı gri,


Adet: 454 bin 923


yüzde 24,7'si beyaz,


Adet: 277 bin 210

yüzde 13,2'si siyah,


Adet: 147 bin 672

 yüzde 11,5'i mavi,


Adet: 128 bin 874

yüzde 4,6'sı yeşil, 


Adet:  52 bin 82

 yüzde 3,5'i kırmızı, 


Adet: 39 bin 768


yüzde 0,7'si kahverengi, 


Adet: 8 bin 317


yüzde 0,5'i sarı,


Adet: 5 bin 527


 yüzde 0,4'ü turuncu,


Adet: 4 bin 12

yüzde 0,2'si diğer renklidir. 


Adet: 2 bin 42


