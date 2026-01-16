Otomobil alacaklar dikkat: 2025 yılında en fazla tercih edilen renk belli oldu

TÜİK, motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?
Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?
Yüzde 40,6'sı gri,
Adet: 454 bin 923
yüzde 24,7'si beyaz,
Adet: 277 bin 210
yüzde 13,2'si siyah,
Adet: 147 bin 672
yüzde 11,5'i mavi,
Adet: 128 bin 874
yüzde 4,6'sı yeşil,
Adet: 52 bin 82
yüzde 3,5'i kırmızı,
Adet: 39 bin 768
yüzde 0,7'si kahverengi,
Adet: 8 bin 317
yüzde 0,5'i sarı,
Adet: 5 bin 527
yüzde 0,4'ü turuncu,
Adet: 4 bin 12
yüzde 0,2'si diğer renklidir.
Adet: 2 bin 42