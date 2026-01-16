Otomobil alacaklar dikkat: 2025 yılında en fazla tercih edilen renk belli oldu

TÜİK, motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

1 /11 Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Peki otomobilde en fazla tercih edilen renk hangisi oldu?

2 /11 Yüzde 40,6'sı gri,

Adet: 454 bin 923



3 /11 yüzde 24,7'si beyaz,

Adet: 277 bin 210

4 /11 yüzde 13,2'si siyah,

Adet: 147 bin 672

5 /11 yüzde 11,5'i mavi,

Adet: 128 bin 874

6 /11 yüzde 4,6'sı yeşil,

Adet: 52 bin 82

7 /11 yüzde 3,5'i kırmızı,

Adet: 39 bin 768



8 /11 yüzde 0,7'si kahverengi,

Adet: 8 bin 317



9 /11 yüzde 0,5'i sarı,

Adet: 5 bin 527



10 /11 yüzde 0,4'ü turuncu,

Adet: 4 bin 12