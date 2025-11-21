Yeni Şafak
Otomobil alacaklar dikkat: Bu araçların fiyatı yarın 500 bin lira artacak

13:4521/11/2025, Cuma
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yarından itibaren ek vergi uygulanacak.İşte zamlanacak otomobil markaları ve modelleri...

AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi uygulamasına yönelik karar yarın başlıyor. 

Bu kapsamda yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi getirildi.

Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

Bu rakamlar özellikle matrahı yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını önemli ölçüde yukarı çekiyor.

Ek vergi yükünü hafifletmek isteyen bazı distribütörler, araçlarını Avrupa veya vergi oranı düşük ülkelerden tedarik ederek fiyatı daha uygun tutmayı hedefliyor.

Hangi marka ve modeller zamlanacak ?

NTV'de yer alan habere göre, ek vergiden en çok etkilenen otomobil firmalarının başında Japon markalar yer alıyor. 




HONDA CİVİC

Şu an fiyatı:  Honda Civic Elegance+ 2 milyon 360 bin lira

HONDA JAZZ

Şu an fiyatı: Honda Jazz 1.5L Hibrit otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira

HONDA CR-V

Şu an fiyatı:  Honda CR-V Advance ise 6 milyon 150 bin lira


HONDA HR-V

Şu an fiyatı: Honda HR-V HEV Elegance 2 milyon 330 bin lira

TOYOTA Corolla Cross

Şu an fiyatı: Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2 milyon 435 bin lira


Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak

TOYOTA RAV4

Şu an fiyatı: RAV4 Hybrid 2.5 4x4 Passion X-Pack e-CVT 5 milyon 639 bin lira

TOYOTA Land Cruiser Prado

Şu an fiyatı:Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D A/T 12 milyon lira


NİSSAN

X-Trail modelleri yeni vergi kapsamında fiyat artışı yaşayacak.

Şu an fiyatı: Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2 milyon 899 bin lira

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium: 3 milyon 975 bin 300 lira

SUBARU Crosstrek

Şu an fiyatı: Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 249 bin 900 lira

Forester e-BOXER 4 milyon 499 bin lira


LEXUS LBX

Lexus’ta satışta olan tüm modeller ek vergiye tabi olacak:

Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira

LBX Elegant 2 milyon 925 bin lira

LBX Emotion 3 milyon lira

LBX Relax 3 milyon 170 bin lira

LBX Cool 3 milyon 265 bin lira




LEXUS NX

Şu an fiyatı: Lexus NX Hybrid 7 milyon 450 bin lirayla 9 milyon 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla

LEXUS RX

Lexus RX Hybrid 9 milyon 945 bin lira ve 10 milyon 850 bin lira aralığındaki fiyatlara

Lexus RX Performans Hybrid 11 milyon 650 bin lira

LEXUS LM

Şu an fiyatı: Lexus LM Hybrid 16 milyon 315 bin lira


Fiyat artışı 540 bin liraya kadar çıkacak

Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor.

Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.

