Otomobil alacaklar dikkat: Bu araçların fiyatı yarın 500 bin lira artacak

AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yarından itibaren ek vergi uygulanacak.İşte zamlanacak otomobil markaları ve modelleri...
AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek vergi uygulamasına yönelik karar yarın başlıyor.
Bu kapsamda yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi getirildi.
Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:
Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).
Bu rakamlar özellikle matrahı yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını önemli ölçüde yukarı çekiyor.
Ek vergi yükünü hafifletmek isteyen bazı distribütörler, araçlarını Avrupa veya vergi oranı düşük ülkelerden tedarik ederek fiyatı daha uygun tutmayı hedefliyor.
Hangi marka ve modeller zamlanacak ?
NTV'de yer alan habere göre, ek vergiden en çok etkilenen otomobil firmalarının başında Japon markalar yer alıyor.
HONDA CİVİC
Şu an fiyatı: Honda Civic Elegance+ 2 milyon 360 bin lira
HONDA JAZZ
Şu an fiyatı: Honda Jazz 1.5L Hibrit otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira
HONDA CR-V
Şu an fiyatı: Honda CR-V Advance ise 6 milyon 150 bin lira
HONDA HR-V
Şu an fiyatı: Honda HR-V HEV Elegance 2 milyon 330 bin lira
TOYOTA Corolla Cross
Şu an fiyatı: Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2 milyon 435 bin lira
Yerel üretim Corolla ve CH-R dışındaki ithal modeller zamlanacak
TOYOTA RAV4
Şu an fiyatı: RAV4 Hybrid 2.5 4x4 Passion X-Pack e-CVT 5 milyon 639 bin lira
TOYOTA Land Cruiser Prado
Şu an fiyatı:Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D A/T 12 milyon lira
NİSSAN
X-Trail modelleri yeni vergi kapsamında fiyat artışı yaşayacak.
Şu an fiyatı: Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2 milyon 899 bin lira
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium: 3 milyon 975 bin 300 lira
SUBARU Crosstrek
Şu an fiyatı: Subaru Crosstrek e-BOXER 3 milyon 249 bin 900 lira
Forester e-BOXER 4 milyon 499 bin lira
LEXUS LBX
Lexus’ta satışta olan tüm modeller ek vergiye tabi olacak:
Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira
LBX Elegant 2 milyon 925 bin lira
LBX Emotion 3 milyon lira
LBX Relax 3 milyon 170 bin lira
LBX Cool 3 milyon 265 bin lira
LEXUS NX
Şu an fiyatı: Lexus NX Hybrid 7 milyon 450 bin lirayla 9 milyon 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla
LEXUS RX
Lexus RX Hybrid 9 milyon 945 bin lira ve 10 milyon 850 bin lira aralığındaki fiyatlara
Lexus RX Performans Hybrid 11 milyon 650 bin lira
LEXUS LM
Şu an fiyatı: Lexus LM Hybrid 16 milyon 315 bin lira
Fiyat artışı 540 bin liraya kadar çıkacak
Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca 250 bin lira ek vergi geliyor. 250 bin liranın üzerine yüzde 80 (ya da hangi ÖTV dilimindeyse) Özel Tüketim Vergisi ve bunun da üzerine yüzde 20 Katma Değer Vergisi getiriliyor.
Böylece 1 milyon liralık matrahsız aracın fiyatı yüzde 25 ek vergiyle 250 bin lira artarken ÖTV ve KDV eklenince bu tutar toplamda 540 bin liraya yükselebiliyor.